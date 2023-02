Rosenmontag hoch drei - Eindrücke aus Koblenz, Mainz und Trier

per Mail teilen

Die größten Umzüge am Rosenmontag in RLP gab es in Mainz, Koblenz und Trier. Der SWR hat alle drei live übertragen - hier gibt's eine Zusammenfassung mit den schönsten Bildern.

Dicht gedrängt, oft tanzend und schunkelnd verfolgten die Menschen am Straßenrand den großen Rosenmontagszug in Mainz. Knapp 600.000 Närrinnen und Narrhalesen feierten friedlich in der Innenstadt - laut Mainzer Carneval Verein so viele wie nie zuvor.

Ein besonderes Augenmerk galt wie immer den zehn Motivwagen mit ihren satirischen Kommentaren zur Innen- und Weltpolitik und dem Mainzer Geschehen. Die Satire der Fastnachter traf auch den russischen Kriegsherrn Wladimir Putin und die Mullahs im Iran.

Rund 1.000 Polizisten waren im Einsatz. Der Zug an sich sei störungsfrei verlaufen, hieß es in einer "grundsätzlich positiven" Zwischenbilanz der Polizei.

Auch den Zug in Koblenz hatte der SWR im Livestream gezeigt. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zogen gut zweieinhalb Stunden lang die Karnevalisten durch die Koblenzer Innenstadt und warfen Kamellen und Süßes in die Menge. Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand jubelten mit dem traditionellen Ruf "Kowelenz Olau".

Auch der Koblenzer Karnevalsprinz Sven war von der Stimmung begeistert. "Das ist das absolute Highlight, auf das wir seit Jahren hin gefiebert haben."

Der Zug in Trier stand unter dem Motto "Trier im Glück, Karneval ist zurück". Über fünf Kilometer führte der Zug durch die Innenstadt bis zur Arena. Auf dem Hauptmarkt gab es ein Live-Programm, unter anderem mit einem DJ. Ab 14:30 Uhr startete dann die Abschlussfeier in der Arena Trier. Laut Polizei verlief auch in Trier alles ruhig.

In diesem Jahr seien es weniger Gruppen als in den Jahren vor Corona gewesen, so die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval. Viele Gruppen seien über die Corona-Pandemie auseinander gebrochen, aber auch die Auflagen, die auf die Wagenbauer zukämen, hätten viele abgeschreckt.