Es war eine einzige, große Party: Zehntausende Menschen haben in Koblenz den Rosenmontag gefeiert – ausgelassen und fröhlich nach mehr als zwei Jahren Corona-Abstinenz.

Bunte Fußgruppen in fantasievollen Kostümen, festlich geschmückte Motivwagen und Musikkapellen – und dazu Zuschauerinnen und Zuschauer, denen die Freude am Straßenkarneval nach der langen Corona-Pause anzumerken war. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zogen gut zweieinhalb Stunden lang die Karnevalisten durch die Koblenzer Innenstadt und warfen Kamellen und Süßes in die Menge.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand jubelten ihrerseits dem Rosenmontagszug 2023 mit dem traditionellen Ruf "Kowelenz Olau" zu. Auch der Koblenzer Karnevalsprinz Sven war von der Stimmung begeistert. Er sagte dem SWR, er sauge sie auf wie ein Schwamm. "Das ist das absolute Highlight, auf das wir seit Jahren hin gefiebert haben."

Zehntausende Zuschauer beim Koblenzer Rosenmontagszug

Der Koblenzer Rosenmontagszug war ein echter Hingucker und Publikumsmagnet. Auch das Wetter spielte mit. Mehrere zehntausend oft bunt kostümierte Zuschauer drängten sich an den Straßenrändern und teils hinter den Absperrgittern. Genaue Zuschauerzahlen gibt es nicht. Die Polizei geht aber davon aus, dass es mehr waren als beim letzten Rosenmontagszug 2020, also vor Corona. Damals kamen geschätzt um die 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Koblenz.

Nach dem Umzug wird der Rosenmontag weiter in vielen Straßencafés und Gaststätten in der Stadt gefeiert. Bislang ist es nach Polizeiangaben meist friedlich geblieben. Besondere Einsätze habe man in Koblenz nicht verzeichnet, hieß es auf Nachfrage des SWR.