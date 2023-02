Diese Karnvalsumzüge gehen an Veilchendienstag

Der Veilchendienstag ist der Abschluss der Karnevalssession. Im nördlichen RLP ziehen noch einige größere Umzüge durch die Gemeinden. Hier gibt es die wichtigen Infos auf einen Blick.

Der größte Veilchendienstagszug in der Region findet traditionell im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis statt. Er beginnt um 13:11 Uhr. Im vergangenen Jahr wurde der Umzug an Karneval zunächst wegen der Coronapandemie abgesagt, dann aber im Mai nachgeholt. Dazu kamen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieses Jahr läuft in Heimbach-Weis an Veilchendienstag aber alles wie gewohnt.

Weitere Veilchendienstagszüge im Norden von Rheinland-Pfalz

Wer nach fünf Tagen Straßenfastnacht also noch nicht erschöpft auf der Couch liegt, kann hier nochmal feiern gehen und die letzten Bonbons und Popcorn-Beutel einsammeln: