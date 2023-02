per Mail teilen

Alle Kinder in Rheinland-Pfalz konnten sich freuen: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist der Jugendmaskenzug am Samstag wieder durch Mainz gezogen.

"Es ist mega, dass wir im Vergleich zu anderen Jahren so viele Anmeldungen hatten", sagte Cathrin Tronser von der Arbeitsgemeinschaft Mainzer Straßencarneval. Rund 4.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich demnach angemeldet. Insgesamt 50 Gruppen sorgten auf der Zugstrecke für gute Laune. Darunter waren viele Akteure aus Schulen und Kindertagesstätten. Die Polizei schätzt, dass etwa 22.000 Narren am Straßenrand den bunt gekleideten Gruppen zujubelten.

Der Jugendmaskenzug in Mainz ist nach Angaben der Veranstalter der größte in ganz Europa.

Alle Zeichen stehen auf Rom

Die Kinder entwarfen in diesem Jahr Kostüme rund um die alten Römer, denn das diesjährige Zugmotto lautete: "Die Weltgeschichte lehrt uns eins: Rom ging vorbei, doch Mainz bleibt Mainz!" Kinderprinz Finn I. führte zum letzten Mal die Mainzer Kinder an. Nach vier Jahren feiert er in diesem Jahr seine letzte Kampagne.

Der närrische Lindwurm schlängelte sich von der Mainzer Altstadt in Richtung Innenstadt, dann über die Große Bleiche, den Schillerplatz und den Gutenbergplatz.

Jugendkarnevalszug in Mayen

Auch in Mayen gab es heute einen traditionellen Kinder- und Jugendkarnevalszug - mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist er einer der größten in Rheinland-Pfalz.