Nach zwei Jahren Corona-Pause fand wieder der Rosenmontagsumzug in Trier statt. Insgesamt beteiligten sich 75 Gruppen an dem Umzug vor großem Publikum durch die Innenstadt.

Schätzungsweise 100.000 Närrinnen und Narren sammelten sich am Montag zum ersten Rosenmontagsumzug seit 2020 entlang der Umzugsstrecke durch die Stadt Trier. Der Zug stand unter dem Motto "Trier im Glück, Karneval ist zurück".

Pünktlich um 12:11 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Schon ab 10 Uhr stellten sich die Wagen in Trier-Süd in der Medardstraße auf. Über fünf Kilometer führte der Zug dann über die Saarstraße, durch die Innenstadt, über den Hauptmarkt bis in die Herzogenbuscherstraße. Der Umzug endete an der Arena Trier in Trier-Nord.

"Wir sind froh, nach zweieinhalb schweren Jahren wieder ohne Einschränkungen feiern zu können."

Auf dem Hauptmarkt gab es ein Live-Programm, unter anderem mit einem DJ. Ab 14:30 Uhr startete dann die Abschlussfeier in der Arena Trier. Dort wurden auch Gruppen auf der Bühne ausgezeichnet - beispielsweise für die schönste Fußgruppe oder den ausgefallensten Wagen.

Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Der Umzug verlief aus Sicht der Polizei bislang ruhig. Auch die Party in der Arena Trier verläuft aus Sicht der Polizei Trier bisher friedlich. Bis 17 Uhr leiteten die eingesetzten Polizeikräfte sieben Strafverfahren wegen verschiedener Delikte ein und kontrollierten etwa 100 Personen. Eine Vielzahl dieser Personenkontrollen erfolgten zur Überprüfung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. In Einzelfällen wurden Alkoholische Getränke sichergestellt.

Insgesamt zieht der für den Einsatz verantwortliche Leiter der Polizeiinspektion Trier, Christian Hamm, ein positives Zwischenfazit: "Es freut mich, dass der Höhepunkt des Straßenkarnevals hier in Trier nach der zweijährigen Pause bei bestem Wetter bisher so friedlich und ausgelassen verläuft. Wir werden bis in die Nacht mit verstärkten Kräften für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz und ansprechbar sein."

Weniger Gruppen als sonst

In diesem Jahr waren weniger Gruppen beim Umzug als in den Jahren vor Corona, sagte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, Andreas Peters. Viele Gruppen seien über die Corona-Pandemie auseinander gebrochen, aber auch die Auflagen, die auf die Wagenbauer zukämen, hätten viele abgeschreckt.

Viele Gruppen, die aufgrund der Auflagen keinen Wagen bauen konnten, hätten sich aber als Fußgruppen angemeldet. Dadurch seien in diesem Jahr auch deutlich mehr Fußgruppen dabei gewesen, als in den Jahren zuvor.