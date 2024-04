Weltkriegsbombe in Mainz: Tausende müssen am Freitag ihre Häuser verlassen

Der rund 500 Kilogramm schwere amerikanische Blindgänger war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten in der Nähe des Europakreisels in Mainz gefunden worden. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist unklar. Nach Angaben der Feuerwehr verfügt die Bombe über zwei intakte Aufschlagzünder, die entschärft werden müssen. Alle Infos zur Entschärfung und zu den Einschränkungen von Bus- und Bahnverkehr gibt es hier:

Die Vorbereitungen für die Entschärfung der Fliegerbombe im Bereich um den Fundort am Mainzer Europakreisel laufen planmäßig an, das hat die Stadt Mainz bekannt gegeben. Die Entschärfung ist für 12 Uhr geplant, ab 10 Uhr müssen alle Anwesenden den Gefahrenbereich verlassen haben. Hier die Übersicht über das Sperrgebiet:

Der April macht zwar immer noch, was er will, doch mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad wird es bereits merklich wärmer. Alle Infos zur Wetterlage (auch fürs Wochenende) hat Donald Bäcker gestern Abend zusammengefasst.

