Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Weniger Arbeitslose im Oktober, aber Nachfrage der Unternehmen schwindet Zum Schluss schauen wir noch auf den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Gerade kam die Oktober-Bilanz rein: Im vergangenen Monat wurden weniger arbeitslose Menschen in Rheinland-Pfalz gezählt. Insgesamt hinterlasse die schwächer werdende Konjunktur jedoch ihre Spuren, heißt es. Bislang seien in diesem Jahr deutlich weniger neue Arbeitsstellen gemeldet worden als 2022. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im Oktober 111.100 Frauen und Männer arbeitslos, das sind 1.200 weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahr wurden aber 8.500 Arbeitslose mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 4,9 Prozent. Vor einem Monat betrug sie 5,0 und vor einem Jahr 4,6 Prozent.

9:39 Uhr Vertragskündigung nach Emoji-Beleidigung rechtens Eine Meldung aus der Kategorie "Kannst du dir nicht ausdenken": Im Kreis Bad Dürkheim war dem Pächter einer Vereins-Gaststätte gekündigt worden, weil er den Vorstand in Social Media wüst beschimpft hatte. So wünschte der Pächter einem der Vereinsvorsitzenden wörtlich ein "Scheiß"-Weihnachten und -Neujahr und außerdem noch "viel Krankheit". Seine Nachricht hatte er mit animierten Kothaufen-Emojis garniert (deren Darstellung erspare ich euch an dieser Stelle 🤭). Der Verein hatte dem Wirt fristlos gekündigt - und das zurecht, wie nun das Landgericht Frankenthal in einem Urteil festgestellt hat. Bei solchen Beleidigungen und Beschimpfungen sei auch keine vorherige Abmahnung erforderlich. Darüber berichtete SWR4 Ludwigshafen am 2. November um 7:30 Uhr.

9:30 Uhr Ampel in Mainz zieht Halbzeit-Bilanz Unser Morningticker dauert ja "nur" noch bis 10 Uhr, aber eine Stunde später blickt Rheinland-Pfalz nach Mainz. Dort zieht die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nach zweieinhalb Jahren Regierungszeit heute ihre Halbzeit-Bilanz. Den Beginn der Wahlperiode überschatteten Krisen wie die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal. Zur Mitte der Legislaturperiode wird vermutlich auch über die Finanzierung der Flüchtlingskosten und die gestiegenen Preise gesprochen. Mehr dazu lest ihr im Laufe des Mittags hier bei SWR Aktuell! Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 2. November um 7:30 Uhr.

9:14 Uhr Videotipp: Historische Habeck-Rede zu Israel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in Social Media ein Video zum Nahost-Konflikt veröffentlicht, das viele positive Reaktionen hervorruft - über Partei- und Ländergrenzen hinweg. In seiner knapp neunminütigen Rede, die im Internet schon jetzt als "historisch" bezeichnet wird, spricht Habeck über Antisemitismus in Deutschland, die Sicherheit des Staates Israel und den Terror der Hamas. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 2. November um 9 Uhr.

8:57 Uhr Zu wenige Lokführer im Kreis Bad Dürkheim Als regelmäßiger Bahn-Pendler braucht man ohnehin ja starke Nerven. Umso mehr gilt das ab kommendem Montag für Fahrgäste auf der Strecke zwischen Grünstadt und Frankenthal im Kreis Bad Dürkheim. Fuhren die Regionalzüge dort bislang im 30-Minuten-Takt, so sind sie vom 6. November bis zum 31. Dezember nur noch stündlich unterwegs. Der Grund dafür ist so einleuchtend wie unbefriedigend: Laut Bahn sind aktuell zu viele Lokführer krank. Wo sogar gar keine Bahnen mehr verkehren und ihr auf Ersatzbusse umsteigen müsst, lest ihr im Artikel der Kollegen aus dem Studio Ludwigshafen: Grünstadt Zu wenige Lokführer Bahn halbiert Zahl der Züge zwischen Grünstadt und Frankenthal Bahnreisende zwischen Grünstadt und Frankenthal müssen sich bis zum Jahresende auf deutlich weniger Zugverbindungen zwischen Grünstadt und Frankenthal einstellen. Der Grund: Fehlende Lokführer. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:31 Uhr Kinofestival "Filmz" gestartet Das November-Wetter draußen schreit ja fast schon nach einem Kinobesuch! Zum Beispiel beim am Mittwoch gestarteten Filmfestival FILMZ in Mainz. Zehn Tage lang laufen beim "Festival des deutschen Films" neue und bekannte Arbeiten von deutschen Macherinnen und Machern. Los ging es gestern Abend mit dem Eröffnungsfilm "Eleha". Video herunterladen (41,5 MB | MP4)

8:15 Uhr Mainz 05: Erneut Ärger um Spieler El Ghazi Noch einmal zum Fußball: Denn nicht nur das Pokalaus in Berlin beschäftigt den FSV Mainz 05, es gibt auch neuen Ärger um den Profi Anwar El Ghazi. Nach seiner Begnadigung Anfang der Woche - der Niederländer hatte vor zwei Wochen mit Social-Media-Postings zum Krieg zwischen Israel und der Hamas für Wirbel gesorgt - hat sich der 28-Jährige gestern erneut zu Wort gemeldet. Und dabei seinen Arbeitgeber indirekt der Lüge bezichtigt. Die ganze Geschichte gibt es bei den Sport-Kollegen: Mainz Fußball | Bundesliga Mainz 05: Der Fall El Ghazi eskaliert Anwar El-Ghazi hat sich nach der Abmahnung durch den 1. FSV Mainz 05 erneut in den Sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Der Klub reagiert irritiert. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz

7:48 Uhr Was geschah am 2. November ... 1936: Der BBC Television Service nimmt den Betrieb auf. Es ist der erste regelmäßig laufende, hochauflösende Fernsehsender. 1961: Das Stück "Andorra" von Max Frisch wird am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt. In Form einer Parabel thematisiert Frisch am Beispiel des Antisemitismus die Auswirkung von Vorurteilen und die Schuld der Mitläufer. 1981: Am Frankfurter Flughafen beginnen begleitet von heftigen Protesten die Bauarbeiten für die Startbahn West. 1992: Galileo Galilei wird von der römisch-katholischen Kirche formell rehabilitiert. Galilei gilt als einer der wichtigsten Begründer der neuzeitlichen Naturwissenschaften. Berühmt wurde er auch, weil die Kirche ihn im 17. Jahrhundert verurteilte, da einige seiner Theorien der damaligen Auslegung der Bibel widersprachen. 2004: Der Filmregisseur Theo van Gogh wird auf offener Straße in Amsterdam von einem islamistischen Fundamentalisten getötet.

6:55 Uhr PoliTrend: Menschen in RLP unzufrieden mit Flüchtlingspolitik Die Ampel-Koalition im Land blickt heute auf die erste Hälfte ihrer Legislatur zurück und dabei dürfte auch die Meinung der Menschen in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen. Die Mehrheit ist derzeit unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der Landesregierung. Laut des aktuellen PoliTrend des SWR-Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz stellen 70 Prozent der Menschen im Land in Frage, dass Landesregierung und Verwaltung die aktuelle Lage im Griff haben. Gleichzeitig sinkt die Zustimmung für die SPD auf einen historischen Tiefstwert. Zur Sache Rheinland-Pfalz PoliTrend-Umfrage: Unmut über Flüchtlingspolitik und historisches Tief der SPD 70 Prozent der Rheinland-Pfälzer sind unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik der Landesregierung. Das zeigt der aktuelle PoliTrend des SWR-Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz. 20:15 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR Fernsehen RP

6:45 Uhr Quiz zu Allerseelen Gestern war Allerheiligen, man kennt den Tag vor allem als kirchlichen Feiertag in vielen Bundesländern. Heute, am 2. November, folgt das etwas weniger bekannte Allerseelen - in der römisch-katholischen Kirche wird (auch) an diesem Tag der Verstorbenen gedacht. In Mainz gibt es für dieses Gedenken eine besondere Tradition - den Newweling. Was ist ein Newweling? Das ist ein Gebäck, eine Art Hefezopf. Er wird oft zu Allerheiligen und Allerseelen gebacken und gegessen. Das ist eine Kopfbedeckung, die bei Besuchen auf Friedhöfen und beim Gedenken an Allerheiligen und Allerseelen getragen wird. Das ist eine besondere Kerze, die beim Grabbesuch an Allerheiligen und Allerseelen entzündet wird. irrelevant: Das ist ein Gebäck, eine Art Hefezopf. Er wird oft zu Allerheiligen und Allerseelen gebacken und gegessen.

irrelevant: Das ist eine Kopfbedeckung, die bei Besuchen auf Friedhöfen und beim Gedenken an Allerheiligen und Allerseelen getragen wird.

richtige Antwort: Das ist eine besondere Kerze, die beim Grabbesuch an Allerheiligen und Allerseelen entzündet wird. Die gegebene Antwort ist Der Newweling ist eine Mainzer Tradition und streng genommen auch keine Kerze, sondern ein gewachster, oft bunter Docht in Kegelform. Man darf ihn nicht entzünden und sich selbst überlassen - aber das sollte man auch bei Kerzen nicht. Seit dem Mittelalter gibt es diese Tradition, allerdings droht sie in Vergessenheit zu geraten. Bis vor wenigen Jahren wurden Newwelinge in Mainz noch von Hand hergestellt. Doch damit ist es inzwischen auch vorbei. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben die wohl Letzten, die sie noch hergestellt haben, in Mainz besucht:

6:37 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt am Gipfel zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Großbritannien teil. Dort geht es um Wirtschafts-, Klima- und Energiethemen. Außerdem diskutiert am Abend der britische Premier Rishi Sunak mit Tesla- und X- (ehemals Twitter) Chef Elon Musk über die Gefahren von KI. Das Line-up für die Schwester-Festivals Rock am Ring auf dem Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg wird heute bekannt gegeben. Die beiden Festivals finden vom 7. Juni bis 9. Juni 2024 statt. Frank-Walter Steinmeier beendet heute in Sambia seine viertägige Staatsreise nach Afrika. Als erster deutscher Bundespräsident überhaupt war er in den afrikanischen Staat gereist. Zuvor hatte sich Steinmeier in Tansania so deutlich wie noch noch kein deutsches Staatsoberhaupt für deutsche Kolonialverbrechen entschuldigt.

6:13 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Am Donnerstag wird es insbesondere in Eifel und Westerwald sehr windig. Am Vormittag erreichen die Temperaturen 7 bis 11 Grad bei Regen. Später am Nachmittag hellt es im Land etwas auf. Die Temperaturen reichen tagsüber von 10 Grad im Norden des Landes bis hin zu maximal 15 Grad im Süden. Video herunterladen (33,4 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Halbzeitbilanz der RLP-Landesregierung: Die Vertreterinnen der Ampel-Regierung Malu Dreyer (SPD), Katharina Binz (Grüne) und Daniela Schmitt (FDP) blicken heute in Mainz zurück. Die Arbeitsmarktzahlen für Oktober 2023 werden veröffentlicht. Im September 2023 betrug die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz 5,0 Prozent. In Trier startet heute der Prozess gegen einen ehemaligen Betreiber von Corona-Teststellen. Zwischen Ende August 2021 und Juni 2022 soll er wesentlich mehr Tests abgerechnet haben, als durchgeführt wurden.