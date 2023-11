per Mail teilen

Die Frauenrechtlerin Lea Ackermann ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab der Verein SOLWODI auf Facebook bekannt.

Schwester Lea Ackermann sei schon länger gesundheitlich angeschlagen gewesen und daher bereits vor einigen Wochen in ein Seniorenzentrum in Trier gezogen, schreibt die Frauenrechtsorganisation auf dem sozialen Netzwerk. Am 31. Oktober habe sie sich einer Operation unterzogen, aus der sie nicht mehr aufgewacht sei.

Unermüdlicher Einsatz für Frauen

Über 30 Jahre hat sich Ackermann für Frauen eingesetzt und hunderte aus der Zwangsprostitution befreit. "Wenn Schwester Lea von einer Sache überzeugt war, ist sie drangeblieben und hat sich nicht unterkriegen lassen, an ihr war kein Vorbeikommen – und das war gut so!", schreibt SOLWODI in dem Facebook-Beitrag.

Die Ordensfrau hatte 1985 die Frauenhilfsorganisation SOLWODI nach einem längeren Aufenthalt in Kenia gegründet, wo sie für ihren Orden eingesetzt war. Ihr Verein begann damit, Frauen beim Ausstieg aus der Zwangsprostitution zu unterstützen. Später richtete SOLWODI auch in Deutschland Beratungsstellen und Notunterkünfte für Frauen ein, die Opfer von von Gewalt wurden. Für dieses Engagement wurde sie vielfach ausgezeichnet.