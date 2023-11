Am Donnerstag wird es insbesondere in Eifel und Westerwald sehr windig. Am Vormittag erreichen die Temperaturen 7 bis 11 Grad bei Regen. Später am Nachmittag hellt es im Land etwas auf. Die Temperaturen reichen von 10 Grad im Norden des Landes bis hin zu 15 Grad im Süden.