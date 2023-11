Wegen Altlasten: Bauarbeiten auf der A6 bei Kaiserslautern dauern länger

Die Arbeiten auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern werden länger dauern, als geplant. Altlasten im Untergrund sorgen für Verzögerungen.

Seit März des vergangenen Jahres wird auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn gearbeitet. Auf einer Länge von mehr als elf Kilometern wird die Fahrbahn in beide Richtungen erneuert. Das in drei Bauabschnitten. Derzeit wird am zweiten Abschnitt in Richtung Saarbrücken zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Ost gearbeitet.

Arbeiten auf der A6 bei Kaiserslautern dauern bis Frühjahr

Und das wird länger dauern, als ursprünglich angenommen. Der Grund: Nach Angaben der Autobahn GmbH sind unerwartete Altlasten im Untergrund festgestellt worden. "Dies führt zu Mehraufwänden im weiteren Bauablauf", teilt eine Sprecherin mit. Die Folge: Es werde wohl bis zum Frühjahr dauern, bis dieser Bauabschnitt fertig ist. Geplant war, dass die Bauarbeiten in diesem Bereich Ende des Jahres beendet sein sollen.

Bislang seien zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn rund 1,5 Kilometer Kanalleitungen ersetzt, rund drei Kilometer Drainageleitungen verlegt sowie zirka 30.000 Tonnen Beton aufgebrochen und recycelt worden, berichtet die Autobahn GmbH. 2024 stehe dann noch der dritte und letzte Bauabschnitt an.