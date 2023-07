Bauarbeiten auf A6 zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn

per Mail teilen

Nach den Bauarbeiten ist vor den Bauarbeiten: Ab Freitag wird die A6 bei Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken saniert. Es ist der zweite Bauabschnitt.

Bis in den Mai hinein war die Fahrbahn in Richtung Mannheim auf der A6 zwischen den Abfahrten Kaiserslautern-Ost und Enkenbach-Alsenborn erneuert worden. Jetzt ist im gleichen Abschnitt die Gegenfahrbahn dran - übrigens nach Angaben der Autobahn GmbH früher als geplant.

Wegen Bauarbeiten nur vier Fahrspuren auf A6 bei Kaiserslautern

Am Freitag wird dafür der Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. In beiden Richtungen stehen dann laut Autobahn GmbH zwei verengte Fahrspuren zur Verfügung. Insgesamt hat die Baustelle eine Länge von drei Kilometern. Sollte die Witterung es zulassen, werden die Bauarbeiten Ende des Jahres beendet sein.

Die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt auf der A6 bei Kaiserslautern hatten rund elf Millionen Euro gekostet. Sie hatten häufig für längere Staus gesorgt - besonders bei Heimspielen des FCK. Ähnliche Behinderungen sind auch jetzt zu erwarten.