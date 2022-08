Autobahn GmbH sucht ökologische Ausgleichsflächen

per Mail teilen

Wer Autobahnen baut, muss einen ökologischen Ausgleich schaffen – das ist gesetzlich geregelt. Jetzt sucht die Autobahn GmbH nach geeigneten Grundstücken in der Region.

An der A6 zwischen Ludwigshafen-Nord und dem Viernheimer Dreieck wird gebaut. Jetzt sucht die dafür zuständige Autobahn GmbH nach geeigneten Ausgleichsflächen – so schreibt es das Bundesnaturschutzgesetz vor, wenn Eingriffe in die Natur erfolgen.

Ziel: Ökologische Vielfalt bewahren

Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist es, Lebensräume von Pflanzen und Tieren und damit die ökologische Vielfalt in der Region zu bewahren. Gesucht werden deshalb Grundstücksbesitzer, die ihre Flächen für diesen Zweck verkaufen oder verpachten wollen.

Streuobstwiesen und Feuchtbiotope

Es sollen Flächen sein, auf denen zum Beispiel Streuobstwiesen oder Feuchtbiotope angelegt werden können und Lebensräume für Tiere entstehen. Die Erneuerung der A6 zwischen Ludwigshafen und dem Viernheimer Dreieck läuft seit dem Jahr 2017.