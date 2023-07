Neue Baustelle in Kaiserslautern - während eine andere bis Mitte 2025 dauert

In der Trippstadter Straße in Kaiserslautern gibt es eine neue Baustelle - und damit auch eine Vollsperrung. Parallel zieht sich eine Sperrung ganz in der Nähe in die Länge.

Die Geduld der Autofahrer in Kaiserslautern wird - wieder einmal - auf die Probe gestellt. Aber der Reihe nach: In der Trippstadter Straße, in der für gewöhnlich viel los ist, werden ab sofort rund 13.000 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Aufgeteilt in zwei Bauabschnitte.

Trippstadter Straße in Kaiserslautern wird saniert

Während des ersten Bauabschnitts ist der Bereich zwischen der Gerhard-Hauptmann- und der Theodor-Heuss-Straße etwa eineinhalb Wochen voll gesperrt. Die Uni soll während dieser Zeit zu Fuß erreichbar sein. Danach will die Stadt direkt an den zweiten Bauabschnitt gehen, der ebenfalls mit einer Vollsperrung verbunden ist.

Konkret: Das passiert in der Trippstadter Straße Neue Asphaltdecke auf der Fahrbahn, neue Kontaktschleifen im Boden für die Ampelschaltung, Gullydeckel werden erneuert. Fahrbahn wird frisch markiert. Radfahrer bekommen eine sogenannte "protected bikelane": Von der Fahrbahn für den motorisierten Verkehr wird ein eigener Schutzbereich für Radfahrer abgetrennt. Für Fahrradfahrer werden außerdem Aufstellflächen ausgewiesen. In diesen markierten Bereichen vor einer Ampel können sie bei "rot" warten. Kalkulierte Gesamtkosten: 680.000 Euro

Der zuständige Dezernent in Kaiserslautern, Manuel Steinbrenner, betont: "Wir haben die Sanierungsarbeiten in der Trippstadter Straße extra in die Ferienzeit gelegt" - also in eine Zeit, in der in dem Bereich nicht ganz so viele Fahrzeuge unterwegs sind. Deshalb, so Steinbrenner, sei der Bauplan auch sehr straff gestaltet.

Stau in der Stadt, weil gebaut wird - das kennen die Autofahrer in Kaiserslautern. In der Trippstadter Straße gibt es jetzt eine weitere Baustelle. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Armin Weigel

Deutsche Bahn gestaltet Brücke für Autos, Radfahrer und Fußgänger

Derweil wird in einem anderen Bereich der Trippstadter Straße schon länger gearbeitet: Seit Ende 2018 wird für rund 60 Millionen Euro die Eisenbahnüberführung erneuert. Nach dem Abriss der alten Brücke baut die Deutsche Bahn drei neue Röhren. Je zwei für Fußgänger und Fahrradfahrer außen, sowie eine große für den Autoverkehr in der Mitte.

Wenn Brücke fertig ist, bleibt Trippstadter Straße trotzdem gesperrt

Das alles werde Ende des Jahres fertig sein, sagt die Bahn. Wer nun denkt: Damit ist die Trippstadter Straße dann endlich wieder komplett frei, irrt sich allerdings. Die Stadt hat nämlich angekündigt, direkt im Anschluss die Fahrbahn unter der Brücke zu sanieren. Die voraussichtliche Freigabe der Trippstadter Straße daher: Mitte 2025.