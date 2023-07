per Mail teilen

Kaum ist die eine Großbaustelle in Kaiserslautern beendet, folgt die nächste: Diesmal bekommt die Donnersbergstraße eine neue Asphaltdecke.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die wichtige Zufahrtsstraße nach Kaiserslautern ab Donnerstag, dem 6. Juli, zwischen der Mainzer und der Walter-Gropius-Straße gesperrt. Auf etwas mehr als 500 Metern werden erst die obersten Schichten Asphalt abgefräst, dann wird neu asphaltiert. Auf diese Weise verschwinden Schlaglöcher und Spurrillen.

Während der Arbeiten bleibt das AWO-Seniorenheim "Alex Müller" über die Mannheimer Straße erreichbar, die angrenzenden Wohngebiete über die Brüsseler Straße. Alle Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 19. Juli dauern.

Donnersbergstraße nicht die erste Baustelle in Kaiserslautern in diesem Jahr

Erst am Mittwoch werden die Arbeiten an der Mainzer Straße in Kaiserslautern fertig - eine weitere wichtige Zufahrtsstraße nach Kaiserslautern. Während der Bauarbeiten war auch der Abzweig auf die Donnersbergstraße gesperrt. Die Bauarbeiten dort hatten vor allem im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr für lange Staus gesorgt.