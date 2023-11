Nach dem Zusammenstoß von zwei Güterschiffen auf dem Rhein bei Kestert am Mittwochabend wird nun eins der Schiffe nach Bad Salzig zu einem Ankerplatz geschleppt. Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei dem SWR.

Dort soll es so repariert werden, dass ein anderes Schiff es später in Schlepptau nehmen kann. Momentan werde noch ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Außerdem werde geprüft, ob Strafanzeige gestellt werde. Die Ursache für den Zusammenprall sei wahrscheinlich ein Fahrfehler gewesen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das zweite Schiff konnte den Angaben zufolge bereits am Donnerstagmorgen seine Fahrt rheinabwärts fortsetzen.

4.000 Liter Diesel in den Rhein gelaufen

Die Schiffe waren am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Nähe von Kestert frontal gegeneinander gekracht. Dabei schlug laut Wasserschutzpolizei Koblenz eines der unbeladenen Schiffe leck. Laut Wasserschutzpolizei traten aus dem Loch in der Schiffswand maximal 4.000 Liter Diesel in den Rhein aus. Er sei von der Feuerwehr mit speziellen Schlängelleinen gebunden worden. Eine erhöhte Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden.

Wie die Wasserschutzpolizei weiter mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die B42 im Bereich der Unfallstelle war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt.