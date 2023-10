Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:47 Uhr Umfrage: Menschen in RLP stehen erneuerbaren Energien positiv gegenüber Die Menschen in Rheinland-Pfalz stehen erneuerbaren Energien einer Umfrage zufolge mehrheitlich positiv gegenüber. Und zwar selbst dann, wenn die Windräder oder Solaranlagen in ihrem unmittelbaren Umfeld stehen. Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium hatte die Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben - wir hatten das Thema heute früh vor der Vorstellung der Umfrage mal kurz angeschnitten. Mehr erfahrt ihr in Kürze hier bei uns im Web.

9:22 Uhr Demo von Beschäftigten des Groß- und Einzelhandels in RLP In Kaiserslautern beginnt um 10 Uhr eine Demonstration von Beschäftigten des Groß- und Einzelhandels. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit in Rheinland-Pfalz und im Saarland. SWR-Reporterin Verena Lörsch berichtet:

9:08 Uhr EU-Außenminister in der Ukraine Wir blicken, aus aktuellem Anlass, nochmal auf das Weltgeschehen heute. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat mitgeteilt, dass die Außenminister der Europäischen Union zur Unterstützung der Ukraine szu einem informellen Treffen nach Kiew eingetroffen sind. Es sei das erste Mal, dass es ein solches Treffen der Vertreter aller 27 EU-Staaten außerhalb der EU gebe, heißt es. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr bei den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. EU-Außenminister treffen sich in Kiew

8:51 Uhr Kommt der digitale Euro? Nur gucken, nicht anfassen – aber damit bezahlen können. Tja, so könnte es uns nach Plänen von EU und Europäischer Zentralbank (EZB) ab 2026 ergehen. Stellt euch vor, ihr seid dann einkaufen, habt aber kein Bargeld dabei. Dann würde euch der digitale Euro aus der Patsche helfen können. Was der Digi-Euro ist und warum EU und EZB ihn als Alternative zu Bezahlmöglichkeiten wie Apple- oder Google Pay haben wollen, erklärt euch Toni aus unserem Social-Media-Team.

8:17 Uhr Wie sollte sich Deutschland in Zukunft ernähren? Lehrerin aus Speyer in Beratergremium Seit diesem Wochenende tagt in Berlin ein Bürgerrat zum Thema Ernährung im Wandel. 160 Menschen aus ganz Deutschland sind dafür ausgelost worden. Sie sollen im Februar ihre Empfehlungen dem Bundestag übergeben. Eine der Teilnehmenden kommt aus Speyer. Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

8:02 Uhr Klimathon in Montabaur startet In der Verbandsgemeinde Montabaur beginnt heute der erste sogenannte Klimathon. Das heißt für die Teilnehmenden beispielsweise, aus den Resten im Kühlschrank ein Essen zu kochen. Nachhaltiger leben ist das Ziel. SWR-Reporterin Carmen Hahn mit den Einzelheiten:

7:48 Uhr Protest: Trierer Basketballer bangen um Sieg gegen Düsseldorf Vorhin haben wir Basketball-Zweitligist Gladiators Trier noch zum erfolgreichen Saisonstart am Wochenende gratuliert. Aber der Sieg gegen die Giants Düsseldorf steht auf wackligen Füßen. Denn die Gäste aus Düsseldorf haben Protest gegen die Wertung der Partie eingelegt. Technische Probleme in der Arena Trier hatten den Beginn des Spiels um 45 Minuten verzögert. Tja, und das Regelwerk im Basketball sieht die Möglichkeit eines Protestes vor, wenn es zu Verzögerungen kommt, die eine bestimmte Zeitspanne überschreiten. Und aus Trierer Sicht möglicherweise fatal: In einem ähnlichen Fall ist vor einigen Jahren schon einmal ein Spiel zugunsten einer Gastmannschaft gewertet worden. Die Entscheidung über den Protest der Giants Düsseldorf wird in den kommenden Tagen erwartet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 2. Oktober 2023 um 7:30 Uhr.

6:15 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt In Stockholm und Oslo werden ab diesem Montag die Preisträger und Preisträgerinnen der diesjährigen Nobelpreise bekanntgegeben, angefangen mit den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik und Chemie. Der Zivilprozess gegen Donald Trump wegen Betrugs startet: Der New Yorker Richter Arthur Engoron hatte Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitern bereits vorgeworfen, den Firmenwert seiner Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben. Damit sollen sie versucht haben, günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, was gegen New Yorker Recht verstößt. Die Landtagswahl in Hessen rückt näher. Jetzt treffen sich die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen zur TV-Diskussionsrunde im Hessenfernsehen. Am sogenannten "Triell" nehmen Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Grüne) teil.

6:07 Uhr Wettervorhersage: Sonnig und warm Die Woche startet spätsommerlich, aber im Wochenverlauf wird es durchwachsen. Heute sollen bei viel Sonnenschein bis zu 27 Grad erreicht werden - am Tag der Deutschen Einheit wird es überwiegend bedeckt sein und von Westen her ziehen Regenschauer auf, wie SWR Wetterexperte Sven Plöger weiß: Video herunterladen (29,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in und für RLP Tausende Haus- und Fachärzte wollen an diesem Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen nicht öffnen. Der Virchowbund hat zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen wollen sich anschließen. Der Virchowbund rechnet damit, dass deutschlandweit heute mehrere tausend Arztpraxen geschlossen bleiben. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) stellt eine Studie zur Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz vor. Bei der repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa standen die Windkraft und die Solarenergie im Mittelpunkt. Bei dem Treffen in Mainz wird die Klimaschutzministerin auch die Maßnahmen präsentieren, die die Landesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land ergriffen hat. Das Innenministerium Rheinland-Pfalz will über Asylbewerber aus Russland informieren. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben 2022 insgesamt 2.851 Russinnen und Russen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Von Januar bis April 2023 sind 2.946 Asylanträge beim BAMF eingegangen. Für Kaiserslautern ruft die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte aus dem Groß- und Einzelhandel zu einer Streikversammlung mit Kundgebung und Demonstration auf. Nach Angaben von ver.di gibt es trotz mehrerer Verhandlungsrunden keine verhandlungsfähigen Angebote von Arbeitgeberseite.