DFB-Pokal: Stuttgart empfängt Union Berlin, FCK spielt gegen Köln

Die Partien für die zweite DFB-Pokal-Runde stehen fest: Der VfB Stuttgart empfängt Bundesliga-Konkurrent Union Berlin. Der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen den 1. FC Köln.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sind am Sonntagabend die 16 Partien für die zweite DFB-Pokal-Runde ausgelost worden. Mit im Lostopf waren auch noch sieben Vereine aus dem Südwesten. Der dreimalige DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart empfängt am 31. Oktober oder 1. November den 1. FC Union Berlin. Drittligist Sandhausen trifft auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen.

Zweitligist Kaiserslautern freut sich ebenfalls über ein Heimspiel. Das Team von Dirk Schuster spielt gegen den 1. FC Köln, aktuell Tabellen-Vorletzter in der Bundesliga. "Wir wollen vor unserem Publikum ein gutes Spiel machen und den Favoriten so lange wie möglich ärgern", so Schuster auf X. "Der 1. FC Köln ist sicher besser, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt, und wird uns alles abverlangen." Dennoch dürfe man sich Außenseiterchancen ausrechnen.

Die Südwest-Partien im Überblick:

SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln

Das Finale wird am 25. Mai 2024 wie üblich im Berliner Olympiastadion gespielt. Der DFB-Pokal-Sieger wird mit einem Startrecht in der Europa League belohnt. Ist er bereits über den Ligaweg für die Europa League oder die Champions League qualifiziert, wird der Platz über die Bundesliga-Abschlusstabelle vergeben. Der Verlierer des Pokal-Endspiels erhält keinen Startplatz. Der Einzug ins Achtelfinale bringt jeweils 862.400 Euro.