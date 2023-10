Tausende Ärzte lassen Praxen aus Protest geschlossen

Tausende Haus- und Fachärzte haben heute aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen nicht geöffnet - auch in Rheinland-Pfalz. Die Mediziner beklagen zu hohe Kosten.

Der Virchowbund hatte zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen hatten sich angeschlossen. Der Virchowbund rechnet damit, dass deutschlandweit eine fünfstellige Zahl von Arztpraxen geschlossen sein werden.

Protest gegen Politik Lauterbachs

Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die Belange der niedergelassenen Mediziner missachte und das Gesundheitssystem in "Richtung Staatsmedizin umbauen" wolle. Zudem seien viele Praxen durch Inflation, hohe Energiepreise und Fachkräftemangel in Not.

Lauterbach äußerte sich am Sonntagabend zu der Protestaktion. "Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr", schrieb er im Onlinedienst X, ehemals Twitter. "Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?"

Hausärzteverband RLP: "Brauchen strukturelle Verbesserungen"

Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband mahnte anlässlich des Protesttages: "Wir brauchen finanzielle, personelle und strukturelle Verbesserungen", sagte Heidi Weber, zweite Vorsitzende des Verbandes, am Montag in Bitburg, wo sie selbst eine hausärztliche Praxis hat.

Sie selbst habe sich dagegen entschieden, ihre Praxis am Brückentag am Montag zu schließen. Das bringe nur mehr Belastung für das Praxisteam am Mittwoch, also nach dem Feiertag. Auch habe sie für ihre Patienten da sein wollen. Und eine für einen Tag geschlossene Praxis ändere zunächst nichts an den Mängeln im System.

Ärztlicher Notdienst

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung soll es einen flächendeckenden Not- und Bereitschaftsdienst geben. In NRW wies die KV Nordrhein darauf hin, dass andere Praxen vertretungsweise die Versorgung vor Ort übernehmen wollten.