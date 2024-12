6:16 Uhr Die Lage auf den Straßen Es ist Montagfrüh - und viele Pendler unterwegs. Dafür ist es auf den Straßen im Land noch vergleichsweise ruhig. Aufpassen müsst ihr auf der A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken zwischen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Einsiedlerhof - dort behindert eine Unfallstelle den Verkehr! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Trüb und mild - das Wetter heute Was das Wetter angeht, hab ich eine gute Nachricht für euch: Die nächsten Tage soll es mild bleiben. Okay, auch trüb, aber immerhin mild. Und jetzt müsst ihr stark sein, es kommt auch eine nicht so gute Nachricht: Es soll so lange mild bleiben, dass es für Weiße Weihnachten gerade ziemlich schlecht aussieht. Mehr hat Claudia Kleinert gestern Abend in der Wettervorhersage verraten:

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt am Vormittag in Ludwigshafen ein neues Polizeiboot in den Dienst. Das Innenministerium hat ein Bootsneubauprogramm zur Verjüngung der Bootsflotte der Wasserschutzpolizei angestoßen. Als zweites Boot aus diesem Neubauprogramm geht nun die "WSP 2" ins Wasser. Ab 22:30 Uhr macht in Trier ein Schwertransport seinem Namen alle Ehre: Ein Trafo soll dann auf insgesamt 28 (!) Achsen vom Umspannwerk in der Eurener Straße in die Gottbillstraße transportiert werden. Von da aus geht es dann weiter auf der Schiene. Über die neue Schiersteiner Brücke rollt schon seit geraumer Zeit der Verkehr zwischen den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden. Heute wollen die Oberbürgermeister der beiden Städte den neuen Fuß- und Radweg unter der Brücke eröffnen.