++ Urteil: KITA muss aggressive Kinder nicht betreuen ++ Weihnachtsmärkte ziehen Bilanz ++ Kürzester Tag des Jahres ++

10:00 Uhr Servus 10 Uhr. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.

9:49 Uhr Urteil: Koblenzer KITA muss aggressive Kinder nicht betreuen Eine private KITA in Koblenz muss drei kleine Kinder nicht weiter betreuen und sie muss den Eltern auch nicht erklären, warum. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden und damit die Klage eines Ehepaares gegen die Kündigung abgelehnt. Einzelheiten von meinem Kollegen Constantin Pläcking aus dem Studio Koblenz:

8:54 Uhr Alles Gute, Reinhard Mey! Der bekannte deutsche Liedermacher Reinhard Mey feiert heute seinen 80. Geburtstag. 28 Studioalben listet Wikipedia auf, die natürlich auch die bekannten Songs wie "Über den Wolken" oder "Gute Nacht, Freunde" enthalten. Unter all diesen Liedern befindet sich auch (mindestens) eins, in dem Mey über die Pfalz, genauer gesagt über Kaiserslautern singt. In dem Anti-Kriegs-Song "Alle Soldaten woll'n nach Haus" geht es unter anderem um den fiktiven US-Soldaten Frank Kowalski, in "K-Town, Western Germany, am Ende der Welt".



Mal reinhören? Hier bei YouTube:

8:39 Uhr Im Einsatz für Obdachlose Mit den frostigen Temperaturen zuletzt war der Kältebus des Vereins "Rheinhessen Hilft" in den vergangenen Wochen oft im Einsatz. Ehrenamtliche versorgen mit dem Kältebus Menschen, die auf der Straße leben - zum Beispiel mit Essen, warmen Getränken oder Kleidung. Bei Bedarf werden Betroffene auch in Notunterkünfte gebracht. Allein im Mainzer Stadtgebiet versorgt der Kältebus regelmäßig mindestens 20 Menschen. Ich denke, ich darf auch in eurem Namen einfach mal DANKE-sagen an die, die sich ehrenamtlich kümmern! Video herunterladen (11,3 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 21.12.2022 um 7:30 Uhr.

8:09 Uhr Es ist Quiz-Zeit nach der längsten Nacht des Jahres So, jetzt solltet ihr aber alle ausgeschlafen haben. Schließlich war die vergangene Nacht die längste in diesem Jahr und heute folgt damit der kürzeste Tag des Jahres. Zur Erklärung: Auf der Nordhalbkugel der Erde - also quasi hier in Rheinland-Pfalz und noch ein paar Kilometer außerhalb - ist heute Wintersonnenwende. Die Sonne steht so flach über dem Horizont wie sonst nie im Jahr. SWR Antje Neufing Ich möchte von Euch wissen: Wie kurz ist der heutige Tag denn beispielhaft in Mainz eigentlich tatsächlich? Gesucht wird also die Zeitspanne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang heute in Mainz. Acht Stunden und vier Minuten Acht Stunden und 34 Minuten Sieben Stunden und 34 Minuten richtige Antwort: Acht Stunden und vier Minuten

irrelevant: Sieben Stunden und 34 Minuten Die gegebene Antwort ist In Mainz geht die Sonne heute um 8:23 Uhr auf und um 16:27 Uhr wieder unter. Demnach ist der kürzeste Tag des Jahres in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt genau acht Stunden und vier Minuten "lang".

7:29 Uhr Waldbesetzer bei Trier sorgen für Diskussionen Heiß diskutiert wird in unserem Instagram-Kanal gerade über die Aktivistinnen und Aktivisten, die seit fast zwei Jahren ein Waldstück zwischen Igel (Kreis Trier-Saarburg) und Trier besetzen. Sie wollen mit der Aktion den Bau einer Straße verhindern - auch jetzt im Winter harren sie in ihren Baumhäusern aus. Wenn ihr auch eine Meinung zu der Aktion habt, schreibt mir gerne eine Mail: rlp-newsticker@swr.de oder schaut mal bei unserem Insta-Kanal vorbei: Waldbesetzer sorgen für Diskussionen

7:07 Uhr Blick in die Welt Wir schauen mal schnell über unsere Landesgrenzen hinaus. Und zwar auf den Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des Kriegs in der US-Hauptstadt Washington erwartet und dort den amerikanischen Präsidenten Joe Biden treffen. Das hat die US-Regierung soeben bestätigt.

6:51 Uhr ÖPNV wird vielerorts teurer Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr werden im nächsten Jahr in vielen Tarifgebieten deutlich teurer. Unter anderem betrifft das auch einen Teil von Rheinland-Pfalz. Das hat eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur bei großen Verkehrsverbünden ergeben. Mein Kollege Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat die Einzelheiten: Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 21.12.2022 um 6:00 Uhr.

6:29 Uhr Nass und mild - das Wetter in RLP Nach einer nassen Nacht wird es auch heute nicht gerade sonnig über Rheinland-Pfalz. Mit vielen Wolken startet der Tag und bringt uns einzelne Schauer. Aber keine Angst mehr vor Blitzeis: Nach den frostigen vergangenen Tagen klettern die Temperaturen heute auf für diese Jahreszeit milde sieben bis zwölf Grad. Am Donnerstag kommt zu dichten Wolken und viel Regen noch Wind dazu. Der Freitag bringt sogar stürmische Böen, neuen Regen und frühlingshafte Werte bis 15 Grad. Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

6:15 Uhr Stille Nacht Beim Blick auf die vergangene Nacht scheint es fast so, als ob Rheinland-Pfalz schon in besinnlicher Weihnachtsstimmung ist. Es war ruhig ohne besondere Vorkommnisse. Etwas anders verlief aber noch der gestrige Abend. Bei zwei Unfällen wurden im Land zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Der betroffene Jogger war in Trier von einem Auto angefahren worden. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall an einem Fußgängerüberweg in Trier-Nord sind noch unklar. Der zweite Unfall ereignete sich im Landkreis Trier-Saarburg. Dort überschlug sich ein 21-Jähriger mit seinem Auto. Laut Polizei hatte der Mann auf der L141 nahe Schweich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto fuhr in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 21.12.2022 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Der Mittwoch im Land mit diesen Themen Der rheinland-pfälzische Landtag verabschiedet sich in die Feiertage. Nachdem gestern stundenlang diskutiert wurde, steht heute die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2023/24 auf der Tagesordnung.

Unter dem Motto "First Aid Iran" findet in Mainz eine Kundgebung gegen Menschenrechtsverletzungen und Gewalt im Iran statt. Dazu aufgerufen hat der Verein Armut und Gesundheit. Erwartet werden Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Vorsitzende des Vereins Armut und Gesundheit, Gerhard Trabert.

Weihnachten steht vor der Tür und viele von euch werden sich in den kommenden Tagen zur Familie "durchkämpfen" - auf vermutlich vollen Straßen, aber auch in vollen Zügen. Damit die Stimmung nicht gleich schon bei der Begrüßung der Verwandschaft in den Keller rutscht, haben wir ein paar Tipps für ein stressfreies Bahn fahren.