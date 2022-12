RLP Landtag: Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2023/24

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für 2023/24. Die Ampelkoalition will dabei ohne neue Schulden auskommen.

Die Krisenbewältigung prägt auch den Doppelhaushalt der rheinland-pfälzischen Landesregierung für die kommenden beiden Jahre. So musste der im Herbst beschlossene Haushaltsentwurf noch einmal überarbeitet werden. Die größte Änderung ergab sich aus den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Entlastungspaketen. Laut Landesregierung beteiligt sich Rheinland-Pfalz mit jeweils 75 Millionen Euro an der Wohngelderhöhung und dem geplanten 49-Euro-Ticket.

Mehr Geld für Wohlfahrtsverbände, Tafeln und Sportvereine

Zudem will die Ampelkoalition mehr Geld für Wohlfahrtsverbände, Tafeln sowie Schuldner- und Verbraucherberatung im Land geben als ursprünglich vorgesehen. Neue Hilfen sind auch für Sportvereine vorgesehen, die wegen der Energiekrise in Not geraten. Auch das Budget für Sprachkurse wurde erhöht, damit Flüchtlingskinder Deutsch lernen können.

Landesregierung greift auf Rücklagen zurück

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach von einem Spagat zwischen der Notwendigkeit, die Folgen der Inflation zu lindern, und der Anforderung, auch im Sinne nachfolgender Generationen solide und seriös zu wirtschaften. Dieser Spagat gelinge, weil die Landesregierung in den vergangenen Jahren vorausschauend gehandelt und hohe Rücklagen angelegt habe.

RLP will 2023/2024 Schulden abbauen

In den nächsten beiden Jahren will die Landesregierung ohne neue Schulden auskommen, stattdessen sollen sogar Schulden getilgt werden. Möglich wird das durch gestiegene Steuereinnahmen und indem 750 Millionen Euro aus den Rücklagen des Landes entnommen werden. Das Geld aus den Rücklagen ist dafür vorgesehen, dass das Land Altschulden der rheinland-pfälzischen Kommunen übernimmt. Diese erhalten zudem Mittel, um in den Klimaschutz zu investieren.

Ein Viertel des Haushaltes fließt in die Bildung

Etwa ein Viertel des zur Verfügung stehenden Geldes aus dem neuen Doppelhaushalt sollen in die Bildung fließen. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der Landesregierung die Unterrichtsversorgung. In sie werde in den kommenden beiden Haushaltsjahren mehr als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr investiert. Damit wird laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch "die Zahl der Planstellen im Schulbereich um 660 zusätzliche Stellen" erhöht.

Wie Finanministerin Doris Ahnen (SPD) mitteilte, sieht der Haushaltsentwurf nun Einnahmen von 21,55 Milliarden Euro für das kommende Jahr und 22,28 Milliarden Euro für 2024 vor. Die Ausgaben belaufen sich auf 21,86 Milliarden Euro für 2023 und 22,35 Milliarden Euro für das Jahr darauf. Der Plan für den Abbau von Kredit-Schulden sieht so aus: 157,6 Millionen Euro im nächsten Jahr und 217,8 Millionen Euro in 2024.

CDU will bei Ausgaben von Ministerien sparen

Auch die drei oppositionellen Fraktionen wollen im Landtag ihre Änderungsanträge für den Haushalt vorlegen. Diese haben aber kaum Chancen auf eine parlamentarische Zustimmung. So schlägt die CDU unter anderem vor, am Personal in den Ministerien zu sparen. Die Fraktion kritisiert, dass dort seit Beginn der Wahlperiode 143 neue Stellen geschaffen worden seien und weiterer "erheblicher Stellenzuwachs" geplant sei.

Die Freien Wähler setzen sich unter anderem dafür ein, den Ausbau der Stromnetze und Stromspeicher stärker zu fördern. Allein acht Millionen Euro sollten aus Sicht der Fraktion in den kommenden beiden Jahren für die Erforschung und Errichtung von Stromspeichern bereitgestellt werden.

Nach der Generaldebatte heute wird der Landtag am Mittwoch über den geplanten Doppelhaushalt 2023/24 der Landesregierung abstimmen.