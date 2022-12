Viele Besucher und gute Stimmung: So laufen die Weihnachtsmärkte in RLP

Gebrannte Mandeln, Glühwein oder Handwerk: In diesem Jahr können wir die Weihnachtsmärkte wieder genießen. SWR Aktuell hat eine erste Weihnachtsmarkt-Bilanz zusammengestellt.

Wir wollten von den Organisatoren verschiedener Weihnachtsmärkte im Land wissen: "Wie lief es, kamen die Besucher wie vor Corona, hatten die aktuelle Krankheitswelle oder auch die Kälte einen Einfluss, wie sehen die Einnahmen aus?" Das sind die ersten Antworten (die Liste wird fortlaufend ergänzt):

Die Buden und Stände in Koblenz werden gut besucht. Die Besucherzahlen liegen den Angaben der Betreiber zufolge auf Vor-Corona-Niveau und seien durchaus mit dem bisherigen Rekordjahr 2019 zu vergleichen. Es gebe zwei Hauptbesuchergruppen: Zum einen Menschen, die noch Weihnachtsgeschenke suchten und tagsüber bis etwa 18 Uhr einkaufen. Die andere Zielgruppe komme eher abends auf den Markt. Von diesen Besuchern profitierten vor allem die Essens- und Glühweinstände. Für die Händler laufe das Geschäft bisher gut. Auch die Marktbetreiber in Neuwied und Andernach sind zufrieden: Vor allem an den Wochenenden seien die Weihnachtsmärkte voll. In Andernach ziehe besonders die lebende Krippe viele Besucher auch aus dem Umland in die Innenstadt.

Entspannte Abendstimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto | Augst / Eibner-Pressefoto

"Das Comeback unseres Weihnachtsmarktes lief super. Die Besucherzahl war wie vor Corona", sagt Heiko Bieser, Ortsbürgermeister von Ober-Hilbersheim. Aussteller und Ortsvereine seien ebenso zufrieden gewesen wie die Ortsgemeinde. Zwischenfälle habe es keine gegeben. "Für die Helferinnen und Helfer war es wieder ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Für die Gäste ein stimmungsvoller Ausflug in der Adventszeit", so Bieser.

Die Organisatoren und Marktbeschicker des Trierer Weihnachtsmarktes sind mit dem Verlauf in diesem Jahr offenbar sehr zufrieden. Nach Angaben von Sprecher Thomas Vatheuer sind viele Gäste aus dem benachbarten Ausland nach den Corona-Jahren zurückgekommen, vor allem aus Frankreich und Belgien. Rund 30 Prozent aller Weihnachtsbesucher seien aus Frankreich.

Von Resonanz und Umsatz der Vor-Corona Jahre sei man aber noch etwas entfernt. Insbesondere unter der Woche gebe es weniger Besucher. An den Wochenenden sei man aber schon wieder auf dem Vor-Corona Niveau, so Vatheuer.

Festlich gestalteter Markt in Trier dpa Bildfunk Picture Alliance

Für das kommende Jahr versprechen die Verantwortlichen nach vier Jahren Pause wieder eine Deutsche Glühweinkönigin. Thomas Vatheuer sagt, "die Stimmung war in diesem Jahr sagenhaft gut. Den Menschen hat man die Freude an einem Weihnachtsmarktbesuch ohne Zugangsbeschränkungen förmlich angesehen".

In Traben-Trarbach gibt es zum zehnten Mal den Weihnachtsmarkt in unterirdischen Kellern. Dort stehen die Zeichen nach den Corona-Jahren auf Neustart. Stadtbürgermeister Patrice Langer schätzt, dass man von den Besucherzahlen her 65 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht habe. Ein positiver Effekt - wegen Überfüllung geschlossene Keller gibt es in diesem Jahr bisher nicht.

Stattdessen konnten die Händler bislang in Ruhe und ohne Gedränge beraten und verkaufen. Die Händler seien zufrieden mit den Geschäften. Man war in Zeiten von Inflation und Energiekrise sehr gespannt, wie viel Gäste überhaupt nach Traben-Trarbach kommen würden. Das Ergebnis sei aber sehr erfreulich - vor allem nach zwei Jahren Corona-Pause, erzählt Kirsten Haag, Leiterin der Tourist-Information Traben-Trarbach.

Fraglich bleibt, ob bei der nächsten Auflage ein Eintrittsgeld erhoben wird. Damit könnte beispielsweise ein Shuttle-Bus finanziert werden, so Kirsten Haag. Der unterirdische Weihnachtsmarkt geht auch nach den Feiertagen weiter. Letzter Verkaufstag an der Mittelmosel ist an Neujahr. Haag sagt: "Wir sind sehr erfreut, wie es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder angelaufen ist."

Die Veranstalter des Bernkasteler Weihnachtsmarktes ziehen ein sehr positives Fazit. Man habe mit den Ergebnissen bereits fast das Niveau von 2019 erreicht, so Frank Hoffmann vom Werbekreis des Einzelhandels und Handwerks der Stadt Bernkastel. Insbesondere Einheimische kämen auch dank des abwechslungsreichen Rahmenprogramms öfter vorbei.

Auch viele Weihnachtsfeiern von Firmen starteten in der historischen Altstadt von Bernkastel. Gleichzeitig profitiere der Markt auch vom boomenden Schiffstourismus. Von den Schiffsanlegern sei es nicht mehr weit in die Innenstadt, so Hoffmann. Dafür habe die Zahl der Bustouristen deutlich abgenommen. Die Verkaufsschlager in diesem Jahr seien Mützen und Schals gewesen. Dafür hätten die Minustemperaturen der vergangenen zwei Wochen gesorgt, so die Veranstalter.

Auch in Mainz gibt man sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: "Das Besucheraufkommen auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ist - trotz des feuchten Wetters - hoch und entspricht nahezu dem Niveau vor der Pandemie. Die Beschicker:innen sind mit dem bisherigen Verlauf nach unseren Erkenntnissen sehr zufrieden", heißt es von Seiten der Stadt. Konkrete Zahlen zum Besucheraufkommen gibt die Stadt Mainz generell nicht heraus, da es wegen der vielfältigen Zuwege zum Marktgelände keine seriösen Daten hierzu gibt.

Einen positiven Eindruck hat auch der der Sprecher der Beschicker, Sascha Barth: "Es sind unheimlich viele Besucher da, nach zwei Jahren Corona-Abstinenz war die Freude schon groß, dass endlich wieder Weihnachtsmarkt ist." Der eingeschränkte Markt im vergangenen Jahr mit den Zugangs-Bändchen habe wenig mit Normalität zu tun gehabt. " Jetzt merkt man: "Die Leute brennen richtig darauf."

Viel Trubel auf dem Weihnachtsmarkt in Mainz picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Hannes Albert

"Die Stimmung ist toll, die Leute baden richtig unter den Lichtern, in der Menge, sie freuen sich, dass Leben in der Stadt ist. Die Kälte und das Blitzeis am Montag hätten hingegen zu einem kleinen Einbruch der Besucherzahlen geführt - allerdings sei das verständlich und erwartbar.

Von den Getränke- und Essensstände bekommt Barth die Rückmeldung, dass die Betreiber sehr zufrieden sind. Bei den Händlern ist das Bild ein bisschen gemischter: Manche sind ebenfalls sehr zufrieden, aber es gibt auch Händler, die das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht haben.

Aus Ludwigshafen kam schon zur ersten Hälfte des Weihnachtsmarktes eine positive Bilanz: "Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ist fulminant gestartet", sagte Christoph Keimes, Geschäftsführer der Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom. Gegenüber den Vorjahren sei der Besucherandrang überdurchschnittlich hoch. Eine genaue Zahl werde einem Sprecher zufolge jedoch nicht erfasst. Beliebte Treffpunkte sind demnach das Riesenrad und die mehrstöckige Weihnachtspyramide mit handgeschnitzten Holzfiguren.

Weihnachtsbeleuchtung in vielen Städten im Westen der Pfalz

Laut Stadtmarketing wurde der Weihnachtsmarkt sehr gut angenommen. Auch die Weihnachtsbäckerei für Kinder habe viele junge Teilnehmer aus Schulen und Kitas angelockt. Leider habe die Bäckerei aber wegen der Energiekrise um eine Woche verkürzt werden müssen.

Marktmeister Dietmar Keller sagt, die Zahl der Besucher sei mindestens genauso hoch gewesen wie vor Corona. Mittags allerdings habe es weniger Gäste auf den Markt gezogen - vermutlich, weil viele Arbeitnehmer noch im Homeoffice und somit weniger in der Stadt unterwegs seien. Nach Weihnachten geht es in Kaiserslautern mit dem Silvestermarkt weiter.

Die Veranstalter in Pirmasens freuen sich, dass ein neues Angebot gut angenommen wurde: Die Schlittschuhbahn auf dem Schloßplatz kam laut Stadt gut bei den Besuchern an. Sie hat über den Belznickelmarkt hinaus noch bis 1. Januar geöffnet. Auch die Veranstalter und Beschicker in Zweibrücken sind zufrieden: Der diesjährige Weihnachtsmarkt sei einer der stärksten seit Langem gewesen. Man habe nicht gespürt, dass die Leute sparen müssen. Insbesondere am zweiten und dritten Adventswochenende habe es großen Zuspruch gegeben.