So gut kamen die Weihnachtsmärkte in der Pfalz an

Die Bilanz der Weihnachtsmärkte in der Pfalz fällt durchweg positiv aus. In Ludwigshafen sollen in diesem Jahr sogar so viele Besucher wie noch nie dagewesen sein.

Einer der Gründe für die vielen Weihnachtsmarkt-Besucher ist aus Sicht der Ludwigshafener Kongress-und Marketing-Gesellschaft (LUKOM) der frühe Start des Weihnachtsmarktes. "Wir waren die ersten in Rheinland-Pfalz, die mit dem Weihnachtsmarkt gestartet waren, deshalb kamen gerade am Anfang zu uns auch Besucher aus ganz anderen Ecken, wie aus dem Rhein-Main-Gebiet oder auch Soldaten aus Ramstein", erklärt Markus Lemberger von der LUKOM. Vom ersten Tag an im November sei es richtig voll gewesen und das habe sich auch in den letzten Wochen nicht verändert. Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen war 2022 nach Angaben der Veranstalter so gut besucht wie noch nie. SWR Schausteller-Familien in Ludwigshafen: Besucher wichtig nach Corona Für die Schausteller-Familien sei der Weihnachtsmarkt ein wichtiger Erfolg gewesen, findet der Chef des Schaustellerverbandes Vorderpfalz-Ludwigshafen Thomas Herzberger: "Die Besucher haben uns nach zwei schwierigen Jahren mit ihren Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt in einer sehr schwierigen Situation geholfen. Danke dafür!" Viele Weihnachtsmarkt-Besucher auch in Neustadt, Landau und Bad Dürkheim Auch andere Weihnachtsmärkte aus der Vorder und Südpfalz ziehen eine positive Bilanz. So sei der Neustadter Weihnachtsmarkt besonders an den Wochenenden laut Stadtverwaltung gut besucht gewesen. "Man merke nach den letzten Jahren mit vielen Zurückhaltungen, dass die Leute einen Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen genossen haben", so Frank Weisenburger vom Weihnachtsmarkt-Projektteam der Stadt Neustadt. Rheinland-Pfalz Nach zwei Corona-Jahren Viele Besucher und gute Stimmung: So laufen die Weihnachtsmärkte in RLP Gebrannte Mandeln, Glühwein oder Handwerk: In diesem Jahr können wir die Weihnachtsmärkte wieder genießen. SWR Aktuell hat eine erste Weihnachtsmarkt-Bilanz zusammengestellt. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP So scheint es auch vielen Besuchern des Weihnachtsmarktes in Landau ergangen zu sein. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung hätten in Landau im Schnitt mehr Menschen den Kunsthandwerklichen Thomas-Nast-Nikolausmarkt besucht als vor Corona. Auch in Bad Dürkheim ist die Stadtverwaltung zufrieden mit der diesjährigen Weihnachtsmarkt-Bilanz. Die Standbetreiber hätten mehr eingenommen als zuvor. Der Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Weinstraße - leicht vom Schnee "bezuckert" SWR Welche Weihnachtsmärkte sind in der Pfalz noch geöffnet? Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Zum Frankenthaler Weihnachtsmarkt können Besucher noch bis zum 29. Dezember kommen. Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer findet noch bis zum 9. Januar statt.