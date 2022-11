Streit um Ponyreiten auf Weihnachtsmarkt in Frankenthal

per Mail teilen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal sorgt ein Stand für heftige Diskussionen. Im "Reitpalast" können Kinder auf echten Ponys reiten. Im Stadtrat halten viele das für Tierquälerei.

Die Mehrheit des Frankenthaler Stadtrats hat deshalb ein Verbot des Weihnachtsmarkt-Reitens gefordert. Doch zu spät: Die Stadtverwaltung hatte den Vertrag mit dem "Reitpalast" schon unterzeichnet. Jetzt drehen seit Montag die Ponys in einer mit Sägemehl bestreuten Manege ihre Kreise.

Zuständiger Rhein-Pfalz-Kreis: Aus Gründen des Tierschutzes nichts auszusetzen

Das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises erklärte auf Anfrage des SWR, bei Kontrollen von Ponykarussells habe es in den vergangenen Jahren keine Beanstandungen gegeben. Und viele Besucher des Frankenthaler Weihnachtsmarktes freuen sich über das Angebot. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Besucher in Frankenthal freuen sich über Ponys

Die Frankenthaler Grünen hatten schon mehrfach gefordert, das Ponyreiten zu verbieten. Jetzt wollen sie Flugblätter gegen das Ponykarussell verteilen. Pferde seien Fluchttiere, erklärten sie. Der Lärm der Besucher und der Musik sowie die grellen Lichter verursachten den Ponys Stress.

Betreiber des Ponykarussells findet Kritik unfair

Der Betreiber des Ponykarussells, ein Schausteller aus Bad Kreuznach, weist die Kritik zurück. Es sagt, die Diskussion sei unfair. Er weist darauf hin, dass die Ponys dank eines Rotationssystems jeweils nur drei Stunden im Einsatz seien, danach kämen sie auf eine Wiese, auf der sie den Rest des Tages verbringen. Der Schausteller sagt, Kritiker könnten gerne einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs werfen.

Nach drei Stunden in der Rotation dürfen die Ponys zurück auf diese Wiese, sagt der Betreiber. SWR

Tierschützer sind gegen Ponys auf dem Weihnachtsmarkt

Die Tierschutzorganisation Peta weist in einem Brief an Frankenthals Oberbürgermeister darauf hin, dass die Städte Mainz, Ludwigshafen, Neuwied und Andernach sogenannte Ponykarussells verboten haben.