Grüne fordern Verbot von "Ponykarussells"

Die Grünen im Ludwigshafener Stadtrat beantragen, den Einsatz sogenannter „Ponykarussells“ in der Stadt künftig zu verbieten. Bei einem Fest vor der Eberthalle war eine der Attraktionen so ein Karussell, bei dem lebende Ponys stundenlang mit Kindern auf dem Rücken im Kreis laufen müssen. Die Ponys würden dabei leiden, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Für Bürger, die Möglichkeiten suchen, ihre Kinder in Kontakt mit lebenden Tieren zu bringen, gebe es artgerechte Angebote im Ludwigshafener Wildpark.