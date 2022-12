Volle Züge, Umleitungen, Baustellen - wer mit dem Zug unterwegs ist, braucht aktuell gute Nerven. Damit die Lage an Weihnachten und Silvester nicht eskaliert, reagiert die Bahn.

Warum gibt's aktuell ein Bahn-Chaos?

Wie will die Bahn die Probleme rund um die Feiertage lösen?

Was können Bahnreisende tun, um stressfrei zu reisen?

Ein Grund dafür, dass Züge in Rheinland-Pfalz verspätet sind, in einigen Bahnhöfen nicht halten oder sogar ausfallen, sind laut Deutscher Bahn (DB) Bauarbeiten. Demnach müssen auf der linksrheinischen Strecke Gleise, Brücken und Teile der Technik erneuert werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr.

So werden beispielsweise aktuell zwischen Mainz, Koblenz und Köln die Gleise erneuert, ICE und IC werden deswegen zum Teil umgeleitet und fahren nicht durchs Mittelrheintal. Die Folge: etwa 30 Minuten mehr Fahrzeit. Außerdem fallen die Halte in Mainz und Koblenz weg.

Bitter für Bahnreisende: Zwischen den Jahren wird die Strecke Mainz - Koblenz für einige Tage komplett gesperrt. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, stattdessen Busse einzusetzen. Immerhin sollen die meisten Arbeiten laut DB bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Aber auch die aktuelle Grippe- und Erkältungswelle macht der Deutschen Bahn zu schaffen und sorgt für ein Durcheinander im Fahrplan. "Wie bei nahezu allen Unternehmen ist der Krankenstand bei den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn weiterhin hoch", beklagt eine Bahnsprecherin. Vor allem in Stellwerken und beim Fahrpersonal fehlten Leute. Die Bahn versucht nach eigenen Angaben, immer wieder kurzfristig Ersatz zu bekommen.

Trotzdem können wegen der vielen Krankheitsfälle einige Züge nicht fahren. So fallen in der Westpfalz bis Jahresende Züge aus, konkret zwischen Kaiserslautern und Pirmasens und zwischen Kaiserslautern und Lauterecken.

Eines vorweg: Ganz ohne Verspätungen und volle Züge wird es an Weihnachten und Silvester wohl nicht gehen, denn in dieser Zeit sind klassischerweise viele Menschen mit der Bahn unterwegs. Da die Festtage in diesem Jahr auch noch auf ein Wochenende fallen, erwartet die Deutsche Bahn besonders viele Reisende für die Tage direkt vor Weihnachten und nach den beiden Weihnachtsfeiertagen, also am 22. und 23., sowie am 27. und 28. Dezember.

Um dennoch ein Chaos an den Bahnhöfen zu verhindern, will die Deutsche Bahn mehr Züge und mehr Personal einsetzen: deutschlandweit 800 neue Mitarbeitende, mit denen das Serviceteam aufgestockt werden soll. Damit sind nach Angaben einer Sprecherin vor allem Zugbegleiterinnen und -begleiter gemeint, aber auch Mitarbeitende in den Bahnhöfen, die Reisenden Auskunft geben sollen.

Entlastungen sollen auch 80 Sonderzüge bringen, die in ganz Deutschland ab 23. Dezember fahren sollen. Das bringe im Weihnachts- und Silvesterverkehr rund 40.000 Extra-Sitzplätze. Die Züge werden nach Angaben einer Bahnsprecherin bis 2. Januar kommenden Jahres eingesetzt, vor allem auf stark nachgefragten Verbindungen wie Berlin - Stuttgart oder Köln - Berlin.

Eine Garantie, entspannt an den Feiertagen Bahn zu fahren, gibt es natürlich nicht. Aber ein paar Tipps können vielleicht helfen, den Stress rauszunehmen. Wer es einrichten kann, sollte beispielsweise die Hauptreisetage meiden. Diese sind direkt vor und nach Weihnachten und Silvester. Stattdessen lieber früher an- und später abreisen.

Beim Buchen von Tickets ist die sogenannte Auslastungsanzeige der Deutschen Bahn hilfreich. Dabei handelt es sich um eine Vorschau auf der Internetseite der Bahn und in der Bahn-App, die angibt, wie stark ein Zug voraussichtlich ausgebucht sein wird. Anhaltspunkt: Bei einer mittleren Auslastung wird laut DB mindestens die Hälfte der Sitzplätze belegt sein. Reisende können gegebenenfalls eine Zugverbindung suchen, die weniger ausgelastet ist.

Generell empfiehlt eine Sprecherin der Deutschen Bahn, einen Sitzplatz zu reservieren. Und sich vor und während einer Fahrt immer wieder über die Reiseauskunft der Deutschen Bahn zu informieren, ob es Probleme auf der Strecke gibt. Gute Reise!