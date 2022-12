Zugreisende müssen rund um Weihnachten mehr Zeit einplanen

Die Themen: Stand der Dinge nach der Razzia in der Reichsbürgerszene ++ Wie man sich in BW auf den Warntag vorbereitet hat - Beispiel Aalen ++ Ein Jahr Ampelkoalition: „Abschied und Neubeginn“ ++ Bündnis für die junge Generation – Wie die Bundesregierung den Corona-Blues bekämpfen will ++ Europas Blacksites: Wie Flüchtlinge an der EU-Außengrenze eingesperrt und misshandelt werden ++ Wirtschaft/Börse: Wirecard-Prozess beginnt