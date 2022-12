Bahn-Probleme auf der Strecke Mainz-Koblenz-Köln

per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Köln wird gebaut. Reisende müssen sich auf geänderte Fahrpläne, Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

Die Deutsche Bahn erneuert nach eigenen Angaben auf der linksrheinischen Strecke Gleise, Brücken und Teile der Technik. Einige Züge halten deshalb nicht an jeder Haltestelle. Es gibt auch Verbindungen, die ganz gestrichen werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind der Nah- und der Fernverkehr betroffen.

Reisende brauchen mal wieder Geduld

Laut Bahn dauern Reisen mit einem IC oder ICE auf der Strecke Mainz-Koblenz-Köln zum Teil bis zu 30 Minuten länger als üblich. Der Intercity (IC) von Dortmund über Mannheim, Stuttgart und Lindau zum Beispiel wird zwischen Köln und Mainz umgeleitet. Das bedeutet: Der Zug hält nicht in Köln, Bonn, Andernach, Remagen und Bingen. Auch viele weitere Schnellzüge sind von den Bauarbeiten betroffen. Ein ICE vom Rhein-Main-Gebiet Richtung Dresden hält beispielsweise nicht mehr in Mainz. Die Probleme wird es voraussichtlich bis Ende Dezember geben.

Zwischen Weihnachten und Silvester weitere Behinderungen

Im Nahverkehr gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen den Feiertagen weitere Änderungen. Dann wird die Strecke Koblenz–Mainz gesperrt. Stattdessen fahren dort Busse.

Auf den Bahnstrecken wird nachts gebaut

Menschen, die an der Bahnstrecke leben, müssen wegen der Arbeiten nachts mit Baulärm rechnen. In Rheinhessen wird laut Deutsche Bahn zum Beispiel zwischen Budenheim und Uhlerborn gebaut. Man bemühe sich, die Störungen so gering wie möglich zu halten, hieß es von Seiten der Bahn.