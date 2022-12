per Mail teilen

Auch in diesem Jahr kommt im Dezember der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Unter anderem sind bessere Verbindungen geplant. Allerdings erhöht die Bahn auch die Ticketpreise.

Ab Sonntag will die Bahn die Verbindungen von und nach Köln verbessern. Für Reisende aus Limburg und Montabaur wird es damit leichter, zum Kölner Hauptbahnhof zu kommen. Bisher startete der Intercity nach Köln in Stuttgart. Die Strecke führte dann über Mainz und Koblenz bis an den Kölner Hauptbahnhof. Die Streckenführung wird geändert: Zukünftig fährt dieser IC nach Wuppertal, Bielefeld, Hannover, Magdeburg und Dresden. Auf dieser Linie sollen dann überwiegend Doppelstockzüge unterwegs sein.

Neuer ICE 3neo kommt auf die Schiene

Mit dem neuen ICE 3neo will die Bahn ihr Platzangebot um 32.000 Sitze erweitern. Er ist mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs und bietet insgesamt mehr Stauraum für Fahrräder und Gepäck. Außerdem sollen Rollstuhlfahrer einfacher in die Züge gelangen, es gibt mehr Türen und der Mobilfunkempfang soll besser sein. Die Bahn will den ICE 3neo unter anderem auf der Strecke Köln-Wiesbaden-Mainz einsetzen.

Steigende Preise für Tickets und Bahncards

Wie auch bei den meisten Fahrplanwechseln der vergangenen Jahre, erhöht die Bahn ihre Fahrpreise. Betroffen sind beispielsweise Bahnreisen im Fernverkehr. Hier sollen die Preise um knapp 5 Prozent steigen. Auch die Bahncard soll ab Sonntag mehr kosten.