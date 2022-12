Fahrplanwechsel in der Pfalz: Mehr Busse in Neustadt und Landau

Fahrplanwechsel auch in der Pfalz

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember werden in der Vorder- und Südpfalz neue Nahverkehrsverbindungen eingeführt. In Landau und Neustadt fahren mehr Busse - auch auf Abruf.

Die Stadt Landau führt gemeinsam mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ein deutlich verbessertes und ausgeweitetes ÖPNV-Angebot ein. Die Südpfalz baut den Nahverkehr aus (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance Landau Takt 2022 - mehr Busse im Einsatz Der Landauer Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) spricht beim neuen "Landau Takt 2022" euphorisch vom "besten Bussystem, das die Stadt je hatte." Und das geht so: In der Innenstadt werden die meisten Haltestellen künftig im 15-Minuten-Takt bedient und es gibt eine neue Buslinie 591 von Landau nach Speyer, die alle 60 Minuten fährt. Außerdem werden neue Busse mit W-Lan eingesetzt und mehr Kleinbusse in der Innenstadt, die dafür öfter fahren. Ziel ist es, Alternativen zum Auto anzubieten. "Auf dem Weg hin zur Klimaneutralität spielt der ÖPNV eine entscheidende Rolle", sagte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Auch auf dem Land könnten Bürgerinnen und Bürger jetzt die Busverbindungen im Alltag nutzen. Bus per App - VRN-Angebot auf Abruf Nach Angaben des VRN gibt es künftig auch ein ÖPNV-Angebot auf Abruf - die VRN flexline -, das die Kunden per App oder telefonisch Fahrten buchen können. Damit seien die Fahrgäste künftig tagsüber zwischen 6 und 21 Uhr in den Landauer Stadtteilen Arzheim, Wollmesheim und Mörzheim sowie der Innenstadt flexibel. Im gesamten Stadtgebiet gilt das Angebot von 21 Uhr bis Mitternacht. Rheinland-Pfalz Neue Züge, mehr Direktverbindungen Das bringt der neue DB-Fahrplan für RLP Ab Sonntag gilt bei der DB der neue Fahrplan. Reisende werden dann in neuen Zügen und auf mehr Direktverbindungen unterwegs sein können. Neustadt verbessert Busverkehr Auch im Neustadter Busverkehr gibt es erhebliche Verbesserungen: Dazu gehören erstmals eine West-Ost-Verbindung vom Heidenbrunnental ins Gewerbegebiet am Cineplex-Kino. Bahn von Grünstadt nach Frankenthal: Weiter nur alle 60 Minuten Nicht realisiert werden konnte dagegen der geplante 30-Minuten-Takt auf der Bahnstrecke von Grünstadt über Freinsheim nach Frankenthal. Weil das Kreuzungsgleis im Bahnhof Kirchheim nicht rechtzeitig fertig geworden ist, fahren die Regionalbahnen noch mehrere Monate nur alle 60 Minuten.