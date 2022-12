Felssturz zwischen Oberwesel und Bacharach: Strecke bleibt vorerst gesperrt

Zwischen Oberwesel und Bacharach am Rhein haben sich am Donnerstag aus einem Steinbruch Felsbrocken gelöst. Die B9 und die Bahnstrecke bleiben noch bis mindestens 27. Dezember gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, bleibt die Bahnstrecke zwischen Bacharach und Oberwesel noch mindestens bis nach Weihnachten gesperrt. Solange werde es dauern, bis die Sicherungsmaßnahmen an dem Hang abgeschlossen seien. Bislang sei zwar noch kein Geröll auf Schienen oder die angrenzende B9 gelangt. Aus Sicherheitsgründen war der Bereich am Donnerstagmorgen aber nach Angaben der Polizei weiträumig abgesperrt worden. Bei dem Felssturz sei niemand verletzt worden.

Umleitungen und Schienenersatzverkehr zwischen Oberwesel und Bacharach

Wie die Bahn weiter mitteilte, waren Spezialisten vor Ort, um die Lage zu begutachten. Sie untersuchten demnach unter anderem mit Luftbildern einer Drohne, ob noch weitere Felsbrocken herabstürzen könnten. Der Fern- und Güterzugverkehr werde für die Dauer der Sperrung den Angaben zufolge über die rechte Rheinseite umgeleitet.

Die Züge der Mittelrheinbahn wenden in dieser Zeit laut Bahn in Oberwesel und Bacharach. Züge der Linie RE2 Frankfurt - Koblenz sowie in der Gegenrichtung verkehren nur von/bis Bingen Hauptbahnhof. Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz hält es für möglich, dass der Betrieb am 28. Dezember wieder aufgenommen werden kann. Allerdings fahren nördlich von Oberwesel wegen planmäßiger Bauarbeiten auch anschließend keine Züge. Der Bahnverkehr zwischen Bingen und Koblenz bleibe somit bis zum 31. Dezember unterbrochen. Auf der Strecke verkehren die Verkehrsbetriebe Trans Regio (Mittelrheinbahn), DB Regio (SÜWEX) und vlexx.

Schienenersatzverkehr ebenfalls mit Problemen

Weil auch die parallel verlaufende B9 gesperrt sei, könnten als Ersatzverkehr nur Kleinbusse und Großraumtaxis mit eingeschränkter Kapazität eingesetzt werden. Wie die Bahn mitteilt, können normale Straßenbusse wegen der dortigen Straßenverhältnisse nicht fahren. Die Bahn versucht nach eigenen Angaben, das Ersatzangebot mit einem Schnellbus über die A61 so auszuweiten, dass zu jedem RE 2 ein entsprechender Anschlussbus fährt. Fahrgäste werden gebeten, sich vor der Abfahrt über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren und eine längere Fahrzeit einzuplanen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Felssturz durch das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage ausgelöst worden sein. SWR

Wechselhaftes Wetter könnte Felssturz ausgelöst haben

Steine und Geröll, die bereits hätten entfernt werden können, seien am Donnerstag von den Sicherheitskräften auf ein Betriebsgelände gefahren worden, sagte Wehrleiter Markus Heidrich von der Feuerwehr aus der Verbandsgemeinde Rhein-Lahn dem SWR.

Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage könnte den Felssturz ausgelöst haben, vermutet Heidrich. Durch den ständigen Wechsel zwischen warmen und kalten Temperaturen hätten sich die Gesteinsplatten gelöst. Dann sei wahrscheinlich noch Regen eingedrungen und wieder gefroren, das habe die Felsen dann zum Rutschen gebracht, sagte Heidrich.

Umleitung für Autofahrer eingerichtet

Auch die B9 ist nach Polizeiangaben in dem Bereich nicht befahrbar. Autofahrerinnen und -fahrer auf der Strecke würden umgeleitet. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität wird die Bundesstraße erst wieder freigegeben, wenn auch die Bahnstrecke wieder geöffnet wird.