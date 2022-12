Wörth: Bahn nimmt neues Stellwerk in Betrieb

In Wörth wird am Montag das neue elektronische Stellwerk der Deutschen Bahn offiziell in Betrieb genommen: Digitale Technik ersetzt die alte Stellwerk- und Bahnübergangstechnik.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird das Schienennetz durch die neue digitale Technik zuverlässiger, die Strecken seien leichter Instand zu halten und die Züge könnten flexibler eingesetzt werden. Damit werde es auch attraktiver, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Das Stellwerk in Wörth (Landkreis Germersheim) ist ebenso wie die bereits modernisierten Stellwerke in Speyer, Rülzheim und Philippsburg an das zentrale elektronische Stellwerk in Germersheim angeschlossen. Von hier aus wird der Schienenverkehr digital per Mausklick und nicht mehr klassisch über Hebel gesteuert. Millionenschwere Modernisierung Das Projekt "Wörth-Germersheim-Speyer" ist eines von deutschlandweit sieben Projekten des sogenannten "Schnellläuferprogramms". Dabei wird in besonders kurzer Bauzeit Signal- und Stellwerkstechnik modernisiert. Der Bund hat dafür insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Sendung am Mo. , 12.12.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz