Im Westen der Pfalz fallen bis Jahresende Züge aus

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr weiß sich nicht mehr anders zu helfen: Wegen des anhaltenden Personalmangels fallen im Westen der Pfalz viele Zugverbindungen weg.

Voraussichtlich bis Ende des Jahres müssen Zugreisende in der Westpfalz mit Einschränkungen rechnen. Wie der zuständige Zweckverband mitteilt, seien die Strecken zwischen Kaiserslautern und Pirmasens und zwischen Kaiserslautern und Lauterecken betroffen.

Zu wenig Lokführer bei der Bahn

Grund für die Einschränkungen sei ein massiver Personalmangel. So fahren bis Ende des Jahres unter der Woche ab 15:30 Uhr nachmittags, sowie an den Wochenenden und Feiertagen zwischen Kaiserslautern und Pirmasens Busse. Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fahren an den Wochenenden Busse im Zwei-Stunden-Takt.

Genaue Informationen zu den Zugausfällen und den Ersatzbussen finden sich auf der Seite des Zweckverbands.