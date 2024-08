In Frankfurt ist ein Mann im Bahnhof erschossen worden, der Zugverkehr war teilweise eingestellt. Die Ermittlungen laufen. In der Südwestpfalz hat eine Industriehalle gebrannt, die Feuerwehr warnte zeitweise vor giftigen Dämpfen. Weitere Themen im Newsticker für Rheinland-Pfalz:

6:22 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt 🌎 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute zu einem Kurzbesuch in die an die Ukraine grenzende ehemalige Sowjetrepublik Moldau. Bei Gesprächen in der Hauptstadt Chisinau wird es vor allem um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf das kleine Land mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern gehen. Moldau fühlt sich ebenfalls von Russland bedroht. Ran an die Konsolen und Controller! Mit der Gamescom öffnet heute in Köln die größte Videospiele- und Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore. Im vergangenen Jahr kamen zu der fünftägigen Veranstaltung 320.000 Besucher und Besucherinnen aus aller Welt. Mehr als 1.400 Aussteller aus 64 Ländern präsentieren neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen. Um ein Schmuckstück besonderer Art geht es heute in Schottland: Die größte schottische Süßwasserperle, die in den letzten Jahrhunderten gefunden wurde, wird heute versteigert. Die Abernethy-Perle könnte umgerechnet mehr als 70.000 Euro bringen. Sie wurde 1967 im Fluss Tay von William Abernethy gefunden und soll über 80 Jahre in ihrer Muschel gewachsen sein. Ihr Gewicht: 14,1 Karat.

6:15 Uhr Verkehrsübersicht für RLP Die Sommerferien in RLP sind auf die Zielgerade eingebogen, damit dürften auch die Straßen im Land wieder voller werden. Mit unserem Verkehrsticker seid ihr immer aktuell informiert über Staus und Behinderungen. Schaut rein: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Mann am Bahnhof in Frankfurt erschossen Zu Beginn des Newstickers werfen wir einen Blick nach Frankfurt, dort ist in der Nacht ein Mann im Bahnhof erschossen worden. Der Täter wurde laut Polizei gefasst. Wegen des Großeinsatzes der Polizei kam es im Nah- und Fernverkehr zu Ausfällen und Verspätungen. Vieles ist noch unklar. Die Kollegen vom HR haben alles, was sie bislang über die Tat wissen, hier zusammengefasst. Sendung am Mi. , 21.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:02 Uhr Das Wetter: Es wird wieder heiß! 🌞 Der Sommer nimmt wieder Schwung auf! Spätestens zum Wochenende soll es wieder warm, ja sogar heiß werden, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend. Heute wird es mit 17 bis 24 Grad aber erst einmal ein angenehmer Sommertag. Am Samstag erwarten uns dann bis zu 35 Grad. Samstagabend soll es allerdings neue Schauer und Gewitter geben. Video herunterladen (29,3 MB | MP4)