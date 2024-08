Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!



7:36 Uhr Rettung aus brennendem Auto auf A60 Welch ein Glück hatte eine verunglückter Autofahrer am Samstag auf der A 60 bei Mainz. Laut Polizei war der Mann beim Überholen aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abgekommen und auf einen tieferliegenden Waldweg gestürzt. Sein Auto begann sofort zu brennen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer eilten ihm zur Hilfe. Sie schlugen die Frontscheibe ein und befreiten den Autofahrer. Dieser erlitt laut Polizei lediglich leichte Brandverletzungen. Ein großes DANKESCHÖN an die Ersthelfer! Sendung am Mo. , 19.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:25 Uhr Wenn der Eismann einmal die Woche klingelt ... Na, wer von euch kennt das noch von früher und hat auch noch dieses so wohlbekannte Klingeln im Ohr, wenn der Eismann durch die Straßen des Ortes fuhr. Hach. Da gab es die Kugel Eis noch für 50 Pfennig. Aber auch, wenn die Kugel heute vielleicht zwei Euro kostet - eins ist, glaub ich, immer noch so wie früher: Das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn der Eismann kommt. So wie Roberto Soravia. Er fährt mit seinem Eiswagen durch die Pfalz - von Dorf zu Dorf. Einmal pro Woche klingelt es beispielsweise in den Straßen von Hauenstein, Schwanheim oder Vorderweidenthal: Südwestpfalz Sommermärchen in Vorderweidenthal Eiswagen belebt Dörfer der Pfalz: "Jedes Kind mag Eis!" Von Dorf zu Dorf fährt Roberto in seinem Eiswagen durch die Pfalz. Halt macht er zum Beispiel in Hauenstein, Schwanheim oder Vorderweidenthal. 12:00 Uhr SWR4 am Samstag SWR4

7:13 Uhr Comic- und Superhelden in Kaiserslautern Im Japanischen Garten in Kaiserslautern findet sich so mancher Import aus dem Land der aufgehenden Sonne. Am Wochenende mussten Besucherinnen und Besucher aber vielleicht zweimal hinschauen, als sie dort Menschen in sehr besonderen Kostümen erblickten. Dort fand am Samstag nämlich der dritte Cosplay-Tag statt - ein Trend aus Japan, bei dem man sich als seine Lieblingscharaktere aus Filmen, Serien, Videospielen oder Comics verkleidet. Aber seht am besten selbst:

7:02 Uhr History: Der 19. August im Jahr ... 2004: Google feiert an der Technologiebörse Nasdaq sein Börsendebüt. Die Suchmaschinen-Firma erlöst mit 19,6 Millionen ausgegebenen Aktien insgesamt 1,67 Milliarden Dollar. 2003: Hamburgs CDU-Bürgermeister Ole von Beust entlässt seinen umstrittenen Innensenator Ronald Schill. Von Beust bezeichnete Schill als für das Amt "charakterlich nicht geeignet". Schill soll gedroht haben, eine angebliche homosexuelle Beziehung Beusts mit dem Justizsenator öffentlich zu machen. 1991: In der Sowjetunion beginnt ein dreitägiger Putschversuch gegen Präsident Michail Gorbatschow. Bei den Putschisten handelt es sich um hochrangige Parteimitglieder, die gegen Gorbatschows Reformen sind. Der russische Präsident Boris Jelzin organisiert den Widerstand gegen die Putschisten. Audio herunterladen (41,2 MB | MP3) 1989: Beim sogenannten "Paneuropäischen Picknick" nahe der ungarischen Grenzstadt Sopron fliehen mehrere hundert DDR-Bürger spontan über die Grenze nach Österreich.

6:42 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Frankfurt beginnt der Prozess gegen einen Anästhesisten. Ihm werden Körperverletzung mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll in Zahnarztpraxen in Kronberg und Bensheim Kinder für Operationen in Narkose gelegt haben. Ein vierjähriges Kind starb noch in der Praxis, drei weitere Kinder wurden mit einer Sepsis auf die Intensivstation gebracht. Nachdem die beiden Parteivorsitzenden der Linken, Janine Wissler und Martin Schirdewan, am Sonntag ihren Rückzug angekündigt haben, wird auf einer Pressekonferenz in Berlin das weitere Vorgehen bekannt gegeben. Zudem werden parteiintern die Ergebnisse der Sitzung des Parteivorstandes am Wochenende besprochen. Wissler und Schirdewan werden beim Parteitag im Oktober nicht wieder kandidieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt heute den Jahresbericht 2023 der Bundespolizei vor. Ein Thema: An deutschen Bahnhöfen hat die Bundespolizei im ersten Halbjahr bislang 373 Delikte mit Messern gezählt. Im Jahr 2023 waren es insgesamt 639 solcher Taten. Faeser hat sich am Wochenende erneut für strengere Auflagen für den Umgang mit Messern ausgesprochen. Die US-Demokraten kommen ab heute zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem zur Stärkung ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz nutzen. Die beiden sind bereits offiziell als Kandidaten der Partei für die Wahl im November bestätigt worden.

6:16 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Seid ihr schon auf dem Sprung ins Büro? Dann werft noch schnell einen Blick auf unseren Verkehrsservice! Dort erfahrt ihr, ob es gerade irgendwo Stau gibt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:11 Uhr Vermisster Mann in Bad Kreuznach wohlbehalten aufgefunden Da wollte ich euch gerade die Beschreibung des vermissten Mannes aus Bad Kreuznach geben und schon ist die ganze Sache wieder vorbei. Zum Glück! Denn die Polizei Bad Kreuznach teilt gerade mit, dass sie den Mann wohlbehalten aufgefunden hat! Was für eine schöne Nachricht zum Tagesbeginn!

6:08 Uhr Die Wettervorhersage Nachdem es am Wochenende in Teilen von Rheinland-Pfalz einiges an Regen gab, startet die neue Woche trocken und sonnig. Der Montag beginnt zwar kühl, aber später wird es bis zu 27 Grad warm, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend: Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Auch unter Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) beiben zwei Spitzenbeamte, die nach der Ahrflut in die Kritik geraten sind offenbar im Amt. Mehr dazu in Kürze. Im Prozess um den ermordeten Arzt aus Gerolstein werden heute ab 9 Uhr die Plädoyers vor dem Landgericht Trier erwartet. Wegen Mordes müssen sich zwei zur Tatzeit 16-Jährige verantworten. Zudem ist die Lebensgefährtin des Opfers wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Das Trio soll den 53-Jährigen Ende 2022 "entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans" getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben. Im Weinanbaugebiet Pfalz werden die ersten Trauben für den neuen Federweißer gelesen. Vergangenes Jahr hatte die Lese etwas früher begonnen. Das Weinjahr 2024 war für die Winzerinnen und Winzer wegen späten Frosts und Starkregens im Sommer herausfordernd. Die Polizei Bad Kreuznach sucht nach einem Mann, der aus einem Haus der Kreuznacher Diakonie verschwunden ist. Eine Beschreibung des Mannes gibt es gleich. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Fußball-Oberligist TuS Koblenz am Abend den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Anpfiff im Sportpark Oberwerth ist um 18:00 Uhr.