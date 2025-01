Mitte August war ein junger Mann aus Mainz beim Klettern am Rotenfels bei Bad Münster am Stein abgestürzt und tödlich verunglückt. Ein Gutachter hatte daraufhin das Kletterseil untersucht, doch das war in Ordnung.

