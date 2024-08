Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Hochwasserschutz in Trier: Biewerbach soll renaturiert werden Erst vergangene Woche war im Trierer Stadtteil Biewer der Biewerbach nach Gewitter mit Starkregen über die Ufer getreten. Mehrere Keller wurden überflutet und mussten ausgepumpt werden. Zum besseren Schutz vor Überflutungen bei Starkregen soll der Biewerbach in Trier nun renaturiert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die Planungen so weit fortgeschritten, dass die Arbeiten im kommenden Jahr beginnen können. Die Renaturierung des Biewerbachs soll auch mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere schaffen. Die Stadt Trier nimmt als Pilotkommune zusammen mit dem Umweltcampus Birkenfeld und der Universität Trier auch an einem Forschungsprojekt teil, dass Notabflusswege bei Sturzfluten erforscht. Eine der Stellen für die Feldforschung ist im Stadtteil Filsch. Dort gab es schon mehrmals Überflutungen bei Starkregen.

Blick nach Deutschland und in die Welt US-Außenminister Antony Blinken reist heute erneut zu Gesprächen nach Kairo. Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen über ein neues Abkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind dort Treffen mit Regierungsvertretern geplant. Zum Auftakt des Parteitags der Demokraten in Chicago sollen US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden sprechen. Einen Tag später ist dann ex-Präsident Barack Obama der Hauptredner. Heute Abend gibt Taylor Swift ihr letztes Konzert in London auf ihrer "Eras"-Tour. Die US-Musikerin beendet damit vorerst den Europateil ihrer Tournee und soll im Herbst weitere Konzerte in den USA und Kanada geben.

Vermisstensuche in Bellheim Die Polizei Landau bittet um Mithilfe! Sie ist auf der Suche nach einer 84-Jährigen aus Bellheim. Die Frau ist seit Samstag verschwunden. Laut Polizei hatte die Seniorin am Nachmittag des Tages ein Seniorenheim in Bellheim verlassen und war später nochmal im Ort gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Auch gestern war bis in den späten Abend mit Hunden nach der möglicherweise hilflosen Frau gesucht worden. Heute soll die Suche weitergehen.

Raus mit Applaus! TuS Koblenz im DFB-Pokal ausgeschieden Sie wollten als drittes rheinland-pfälzisches Team das Ticket für die zweite DFB-Pokalrunde lösen. Doch daraus ist für die Kicker der TuS Koblenz nix geworden. Mit 0:1 unterlagen die Koblenzer gestern Abend im Stadion Oberwerth dem Bundesligisten VfL Wolfsburg in Runde 1 um den DFB-Pokal. Es war eine enge Nummer, am Ende blieb dann aber leider doch nicht mehr als "Raus mit Applaus": Schwacher Auftritt beim Oberligisten Wolfsburg müht sich zum Sieg in Koblenz Der VfL Wolfsburg hat sich bei der TuS Koblenz durchgesetzt und die 2. Rundes des DFB-Pokals erreicht.

Das Wetter: Sonniger Dienstag Ja, ist denn schon wieder April? SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt für diese Woche ein "Auf und Ab der Temperaturen" voraus. Jetzt steht uns aber erstmal ein Dienstag mit viel Sonne und einigen Wolken bevor, am späten Abend und in der Nacht kann es auch etwas regnen. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 28 Grad. Am Mittwoch wird es dann "nur noch" maximal 24 Grad warm, am Freitag müssen wir wieder mit bis zu 31 Grad rechnen.

Das wird heute wichtig in RLP In der Diskussion um die Sicherheit an deutschen Flughäfen wirft ein Luftfahrtexperte den Betreibern "massive Defizite bei Sicherheitskonzepten" vor. Mehr dazu gleich. Der Schulbeginn in RLP steht kurz bevor. Wir haben uns umgehört, wie Eltern die Kosten für Bücher und Co reduzieren können. Auch auf das Thema gehen wir heute früh noch näher ein. Eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland ist seit Mitte Juli komplett gesperrt, auch mit Auswirkungen auf RLP: Die Riedbahn-Strecke. Sie wird zwischen Frankfurt und Mannheim noch bis Mitte Dezember saniert. Heute will die Deutsche Bahn bei einem Pressetermin eine erste Zwischenbilanz der Arbeiten ziehen. Es handelt sich um die bundesweit erste Strecke, die mit einem neuen Verfahren generalsaniert wird. In der Zwischenzeit werden viele Züge über rheinland-pfälzisches Gebiet umgeleitet. Der Chef-Wagenbauer bei der Mainzer Fastnacht, Dieter Wenger, bekommt vom Mainzer Oberbürgemeister Nino Haase (parteilos) am Nachmittag die Gutenberg-Plakette verliehen. Die Plakette ist eine der höchsten Ehrungen der Stadt.