In Frankfurt ist ein Mann im Bahnhof erschossen worden, der Zugverkehr war teilweise eingestellt. Die Ermittlungen laufen. In der Südwestpfalz hat eine Industriehalle gebrannt, die Feuerwehr warnte zeitweise vor giftigen Dämpfen. Weitere Themen im Newsticker für Rheinland-Pfalz:

9:18 Uhr Leserfoto: Morgengruß aus dem Garten Hartmut Rencker aus Mainz hat uns dieses Foto geschickt, aufgenommen in seinem Garten: Eine neugierige Grille grüßt am frühen Morgen in die Kamera. Danke für das schöne Bild! "Guten Morgen" wünscht diese Grille. privat (Hartmut Rencker)

9:03 Uhr Wohnmobil-Kontrolle auf A61 🚐 Wer heute mit seinem Wohnmobil oder Wohnwagen in Rheinhessen unterwegs ist, könnte von der Polizei raus gewunken werden. Die Beamten kontrollieren vor allem, ob die Fahrzeuge richtig beladen sind. Deswegen werden immer wieder Wohnwagen und Wohnmobile raus gezogen, die auf der A61 in Richtung Norden unterwegs sind. Sie werden auf einem Parkplatz ein paar Kilometer hinter Alzey gewogen. Je nachdem, wie die Kontrolle läuft, könnte für den einen oder anderen Urlauber die Reise auf dem Autobahnparkplatz sogar enden... Sendung am Mi. , 21.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:56 Uhr Reifen zerstochen und Stacheldraht gespannt Erst passierte es in Langenscheid und Balduinstein, jetzt auch in Diez: Ein oder mehrere unbekannte Täter haben die Reifen von insgesamt 23 Autos zerstochen. Die Polizei im Rhein-Lahn-Kreis sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Und noch eine Polizeimeldung gibt es aus dem SWR-Studio in Koblenz: In Langenhahn im Westerwald wurde am Montag ein Stacheldraht quer über einen Weg gespannt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Draht im Bereich einer Weide in ein Meter Höhe angebracht. Ein Radfahrer habe den kaum sichtbaren Stacheldraht in der Dämmerung noch rechtzeitig bemerkt und gebremst. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Sendung am Mi. , 21.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:27 Uhr Eidechsen müssen umziehen 🦎 Wenn ihr dieser Tage in der Nähe von Koblenz unterwegs seid, wundert euch nicht, wenn Menschen mit Eidechsen umher laufen: Umweltexperten sammeln derzeit an der B49 Mauereidechsen ein. Die Reptilien werden wegen eines neuen Rad- und Gehwegs umgesiedelt. Dafür wird zwischen den Stadtteilen Moselweiß und Lay ein etwa 500 Meter langer Reptilienzaun aufgestellt. Die Kosten für die Aktion liegen bei rund 150.000 Euro. Fünf bis sieben Zentimeter misst eine Mauereidechse von Kopf bis Rumpf. dpa Bildfunk Picture Alliance Sendung am Mi. , 21.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:12 Uhr History: Der 21. August im Jahr ... 2014 - Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags legt seinen Abschlussbericht vor. Die Mordserie des NSU-Trios hätte nach Ansicht des Ausschusses verhindert werden können. 1959 - Hawaii wird nach einem Volksentscheid zum 50. Bundesstaat der USA. Zuvor hatten die Inseln 61 Jahre lang unter US-Hoheit gestanden. 1944 - In Dumbarton Oaks bei Washington beginnen Gespräche von USA, UdSSR, Großbritannien und China. Die Mächte entwerfen ein Statut, das mit geringen Änderungen die Charta der Vereinten Nationen wird. 1911 - Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci wird aus dem Louvre geklaut. Einer der Verdächtigen: Pablo Picasso. Der war es natürlich nicht, sondern ein italienischer Handwerker. Erst mehr als zwei Jahre später tauchte das weltberühmte Gemälde wieder auf. Die Mona Lisa ist das wohl berühmteste Gemälde der Welt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images / André Held

8:04 Uhr Wiederaufbau: Nur die Hälfte der Flut-Betroffenen hat Antrag gestellt Drei Jahre ist die verheerende Flut inzwischen her, aber immer noch hat etwa die Hälfte der betroffenen Haushalte an der Ahr keine Wiederaufbauhilfe beantragt. Das sagt die evangelische Hilfsorganisation Johanniter und hat deshalb einen Infoabend organisiert: Ab 19 Uhr gibt es im Bürgerhaus in Dernau beispielsweise Informationen dazu, welche staatlichen Hilfen möglich sind und wie Förderanträge gestellt werden. Sendung am Mi. , 21.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:47 Uhr Mehrere Fahrzeuge in der Südpfalz ausgebrannt Nicht nur in Höhfröschen, auch in Neuburg musste die Feuerwehr in der Nacht ausrücken: Mehrere Fahrzeuge hatten Feuer gefangen. Laut Polizei ist der Brand gegen 22:30 Uhr in einem Unterstand ausgebrochen. Unter anderem wurden drei Wohnwagen beschädigt. Der Schaden liegt schätzungsweise bei 120.000 Euro. Die gute Nachricht ist: Verletzt wurde niemand. Sendung am Mi. , 21.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

Ihr braucht noch einen Ausflugstipp für die restlichen Sommerferien? Die komplette Liste stammt von der Deutschen Zentrale für Tourismus, abgestimmt haben rund 25.000 Urlaubsgäste aus dem Ausland.

6:22 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt 🌎 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute zu einem Kurzbesuch in die an die Ukraine grenzende ehemalige Sowjetrepublik Moldau. Bei Gesprächen in der Hauptstadt Chisinau wird es vor allem um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf das kleine Land mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern gehen. Moldau fühlt sich ebenfalls von Russland bedroht. Ran an die Konsolen und Controller! Mit der Gamescom öffnet heute in Köln die größte Videospiele- und Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore. Im vergangenen Jahr kamen zu der fünftägigen Veranstaltung 320.000 Besucher und Besucherinnen aus aller Welt. Mehr als 1.400 Aussteller aus 64 Ländern präsentieren neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen. Um ein Schmuckstück besonderer Art geht es heute in Schottland: Die größte schottische Süßwasserperle, die in den letzten Jahrhunderten gefunden wurde, wird heute versteigert. Die Abernethy-Perle könnte umgerechnet mehr als 70.000 Euro bringen. Sie wurde 1967 im Fluss Tay von William Abernethy gefunden und soll über 80 Jahre in ihrer Muschel gewachsen sein. Ihr Gewicht: 14,1 Karat.

6:15 Uhr Verkehrsübersicht für RLP Die Sommerferien in RLP sind auf die Zielgerade eingebogen, damit dürften auch die Straßen im Land wieder voller werden. Mit unserem Verkehrsticker seid ihr immer aktuell informiert über Staus und Behinderungen. Schaut rein: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das wird heute wichtig In Ludwigshafen beginnt ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 sexuelle Handlungen vor und in einem Fall an Kindern vorgenommen zu haben. Der Mann, der auch als Trainer in einem Sportverein in Speyer gearbeitet haben soll, soll unter anderem in Vereinsräumen vor Jungen masturbiert habe. Um 18:30 Uhr heute Abend wird das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet. Die größte Filmschau der Region beginnt mit der Tragikomödie "Familie is nich". Bis 8. September sind auf einer Insel im Rhein 64 Filme zu sehen. Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Noch fünf Tage, dann beginnt in Rheinland-Pfalz wieder die Schule! Wenn ihr noch Besorgungen machen müsst, wie Schulbücher oder Materialien kaufen, dann solltet ihr euch jetzt langsam aber sicher auf den Weg machen, damit es nicht zu stressig wird!

6:03 Uhr Mann im Bahnhof in Frankfurt erschossen Zu Beginn des Newstickers werfen wir einen Blick nach Frankfurt, dort ist in der Nacht ein Mann im Bahnhof erschossen worden. Der Täter wurde laut Polizei gefasst. Wegen des Großeinsatzes der Polizei kam es im Nah- und Fernverkehr zu Ausfällen und Verspätungen. Vieles ist noch unklar. Die Kollegen vom HR haben alles, was sie bislang über die Tat wissen, hier zusammengefasst. Sendung am Mi. , 21.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:02 Uhr Das Wetter: Es wird wieder heiß! 🌞 Der Sommer nimmt wieder Schwung auf! Spätestens zum Wochenende soll es wieder warm, ja sogar heiß werden, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend. Heute wird es mit 17 bis 24 Grad aber erst einmal ein angenehmer Sommertag. Am Samstag erwarten uns dann bis zu 35 Grad. Samstagabend soll es allerdings neue Schauer und Gewitter geben. Video herunterladen (29,3 MB | MP4)