Die Entwicklungen bis zum 17. Januar

Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli kommen voran. Bis zur Normalität ist es aber noch ein langer Weg. Unterdessen ist auch die politische Aufarbeitung im Gange. Hier die Lage bis zum 17. Januar.

Montag, 17. Januar

+++ Busverkehr zum Are-Gymnasium wird verbessert +++

11:45 Uhr

Im Kreis Ahrweiler stehen seit heute zwei Reservebusse bereit, um den Busverkehr zum neuen Standort des Are-Gymnasiums nach Grafschaft zu verbessern. Das hat die Kreisverwaltung entschieden. Der Busverkehr sei derzeit für die Schüler unzumutbar, sagte Schuldirektor Heribert Schieler. Täglich fielen Linien aus und als Ersatz müssten Taxis bestellt werden. Die zwei Bereitschafts-Busse sollen das Problem zumindest teilweise lösen. Außerdem will das Are-Gymnasium ab Aschermittwoch den Schulschluss vorverlegen. Ende soll dann 15:45 Uhr sein. Dadurch seien Linienführungen mit kürzeren Fahrzeiten von vor der Flutkatastrophe möglich, sagte der Direktor. Außerdem werden die Are-Schüler in den Pausen besser verpflegt. Am Mittwoch ist dafür am provisorischen Schulstandort in Grafschaft ein Bistro eröffnet worden.

+++ CDU RLP: Eigentümer sollen Elementarschadenversicherungen abschließen +++

11:00 Uhr

Die CDU-Fraktion will erreichen, dass mindestens vier von fünf Hauseigentümern in Rheinland-Pfalz eine Elementarschadenversicherung abschließen. Bis Ende 2024 solle es eine Versicherungsquote von 80 Prozent für Elementarschäden geben, sagte Fraktionschef Christian Baldauf. In Rheinland-Pfalz liege sie bislang bei 37 Prozent, in Baden-Württemberg, wo bis 1994 eine Pflichtversicherung bestanden habe, bei mehr als 80 Prozent. Sollte das Ziel von 80 Prozent bis Ende 2024 verfehlt werden, müsse über die Einführung einer Pflichtversicherung ab 2025 nachgedacht werden, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte sich nach der Flutkatastrophe an der Ahr im vergangenen Jahr für eine verpflichtende Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer ausgesprochen.