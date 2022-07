Fraktionen diskutieren über Ukraine-Partnerschaft und Kerosinablässe

Der rheinland-pfälzischen Landtag berät heute unter anderem über eine Partnerschaft des Landes mit einer Region in der Ukraine.

Die CDU-Fraktion beantragt, bereits jetzt erste Schritte zu unternehmen. In ihrem Antrag heißt es, mit einer solchen Partnerschaft würde Rheinland-Pfalz bekunden, dass es an der Seite der Ukraine stehe. Das sei keine Symbolpolitik, sondern gelebte Solidarität, die den Menschen dort Mut mache, Bindungen knüpfe und auch zu ganz konkreter partnerschaftlicher Hilfe führe.

Baldauf: "Gerade jetzt braucht es Unterstützung für die Ukraine"

Die Idee dazu hatte vor einigen Wochen auch schon SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geäußert. Damals sagte sie aber, sie halte das für verfrüht, solange der Krieg in der Ukraine andauere. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf meint dagegen, gerade jetzt brauche es ein Signal der Unterstützung an die ukrainische Bevölkerung. In diesem Rahmen solle das Land auch Partnerschaften zwischen Kommunen in Rheinland-Pfalz und in der Ukraine fördern.

Kerosinablässe: Freie Wähler wollen mehr Messstellen

Außerdem soll es am Donnerstag um Kerosinablässe von Flugzeugen über Rheinland-Pfalz gehen. Die Landtagsfraktion der Freien Wähler legt dazu einen Entschließungsantrag vor, wie der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit mitteilte. Eine Forderung lautet, das Messnetz in Rheinland-Pfalz durch zusätzliche Stationen zu verdichten, vor allem im ländlichen Raum. In Rheinland-Pfalz gebe es aktuell neun Messstellen für Kohlenwasserstoff und 22 Messstellen für Benzol. Von den neun Messstellen für Kohlenwasserstoff befänden sich fünf in größeren Städten (Koblenz, zweimal Ludwigshafen und zweimal Mainz). "Über Eifel, Mosel und Hunsrück bis zum Rhein klafft allerdings ein Loch", heißt es.

Außerdem wollen die Freien Wähler auf eine Änderung des Luftrechts hinwirken. So sollen für Flugzeuge, die Kerosin ablassen müssten, alternierende Gebiete festgelegt werden. Damit will die Fraktion verhindern, dass oft über dem selben Gebiet abgelassen wird, und zwar in Rheinland-Pfalz und im übrigen Bundesgebiet. Zum anderen will die Fraktion, dass für Kerosinablässe immer die im Einzelfall größtmögliche Flughöhe als Mindesthöhe festgesetzt wird - grundsätzlich jedoch mindestens 10.000 Fuß, insofern keine schwerwiegenden technischen Gründe oder medizinischen Notfälle entgegenstehen. Ein weiterer Punkt ist die Einführung eines Gebührensystems für Treibstoffablässe. Die Erlöse könnten direkt in Umweltschutzmaßnahmen in den Ablassgebieten und die Verdichtung des Messstellennetzes reinvestiert werden.

"Rheinland-Pfalz überproportional von Treibstoffablässen betroffen"

Rheinland-Pfalz sei besonders stark von Kerosinablässen betroffen, so die Freien Wähler. Im Jahr 2021 kam es den Angaben zufolge bundesweit zu insgesamt 25 Fällen, in denen zivile oder militärische Flugzeuge Treibstoff im Luftraum ablassen mussten. Allein in acht Fällen sei Rheinland-Pfalz betroffen gewesen. Ähnliche Zahlen gebe es auch für das laufende Jahr: In bislang fünf von 13 Fällen (Stand 28. Juni 2022) sei Kerosin über Rheinland-Pfalz abgelassen worden. Laut Angaben des Luftfahrtbundesamtes entfielen 2021 von bundesweit rund 508 Tonnen abgelassenem Kerosin etwa 215 Tonnen auf Rheinland-Pfalz, 2022 bislang rund 135 Tonnen von insgesamt etwa 416 Tonnen.

"Diese Zahlen belegen eindeutig, dass Rheinland-Pfalz überproportional von Treibstoffablässen betroffen ist“, so Streit. Dennoch stehe die grundsätzliche Notwendigkeit von Kerosinablässen außer Frage.