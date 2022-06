9-Euro-Ticket sorgt auch in RLP für volle Züge

per Mail teilen

Am Pfingstwochenende ist es im Regionalverkehr der Bahn auch in Rheinland-Pfalz zu Engpässen und überfüllten Zügen gekommen. Eine Ursache war erwartungsgemäß das 9-Euro-Ticket, das seit Anfang Juni gilt.

Die 9-Euro-Ticket-Aktion habe wie erwartet einen großen Ansturm auf die Regionalzüge ausgelöst, sagte der Vize-Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch in Rheinland-Pfalz seien bestimmte Streckenabschnitte überlastet gewesen.

Massive Behinderungen zwischen Köln und Koblenz

Auf der Rheinstrecke zwischen Koblenz und Köln habe zu Pfingsten absolutes Chaos geherrscht, kritisierte Martin Mendel vom Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland-Pfalz. Dazu hätten mehrere Faktoren beigetragen: Das Festival Rock am Ring, Baustellen entlang der Rheinstrecken und dazu noch ein Böschungsbrand am Donnerstag, der den Verkehr noch am Freitag behinderte.

Bahn selbst macht noch keine Angaben zu Streckenüberlastungen

Entlang der linken Rheinseite seien Züge wegen Bauarbeiten ausgefallen und durch Busse ersetzt worden. In den anderen Landesteilen war es in den Zügen laut Pro Bahn voller als sonst – so seien zum Beispiel im Lahntal besonders viele Fahrradausflügler unterwegs gewesen. Es habe aber keine schwerwiegenden Probleme gegeben, Polizeieinsätze seien nicht nötig gewesen. Die Bahn selbst konnte zu den Überlastungs-Schwerpunkten bislang keine Angaben machen.

Fahrgäste teilweise nicht mitgenommen

Reisende mit Fahrrädern steigen am Berliner Hauptbahnhof in einen Regionalzug. dpa

Bundesweit war darüber berichtet worden, dass wegen überfüllter Züge einige Reisende - wie etwa im Großraum Berlin - nicht mitgenommen wurden. Besonders Fahrgäste, die mit Fahrrädern unterwegs waren, seien in einigen Fällen abgewiesen worden.