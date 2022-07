Heftiger Streit im Landtag über Hilfen für Flutopfer

Nach einer Gedenkminute für die 135 Opfer der Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Landtag hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Regierungserklärung zur Fluthilfe abgegeben. Anschließend kritisierte die Opposition die Hilfen als zu zögerlich und kompliziert.

In ihrer Erklärung sagte Dreyer: "Gemeinsam bauen wir wieder auf. Mit aller Kraft." Es sei schon viel geschehen im Ahrtal, Dreyer räumte aber auch ein, dass es Engpässe mit Handwerkern und Gutachtern gebe, zudem oft langwierige Verhandlungen mit Versicherungen. Sie verstehe, dass dies zermürben könne, so Dreyer. Es sei aber auch beeindruckend, Menschen zu sehen, die sich täglich den großen Herausforderungen stellten, die anpackten und zusammenhielten.

Direkt nach der Katastrophe seien 167 Millionen Euro Soforthilfen ausgezahlt worden. Bis heute seien 540 Millionen Euro Aufbauhilfen bewilligt. Das Geld stamme aus gemeinsamen Hilfsfonds von Bund und Ländern. Davon erhielt allein Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro. Insgesamt seien über 90 Prozent aller vollständig eingereichten Anträge genehmigt.

Zukünftig in Härtefällen Abschlagszahlung bis 40 Prozent möglich

Dreyer sagte, um die Betroffenen zu unterstützen, könne ihnen bei Bedarf zukünftig ein erhöhter Abschlag von bis zu 40 Prozent ausgezahlt werden. Ein solch erhöhter Abschlag werde als vorweggenommene Härtefallregelung dann gewährt, wenn ein erhöhter Liquiditätsbedarf durch eine anstehende Zahlungsverpflichtung entstünde und eine Zwischenfinanzierung nicht möglich sei. Bisher waren nur 20 Prozent möglich. Unter anderem die CDU-Opposition hatte eine Erhöhung gefordert.

CDU legt eigenen Plan für Wiederaufbau vor

An die Regierungserklärung schloss sich die Aussprache der Fraktionen an. Kritik am Wiederaufbau übt vor allem die CDU-Opposition. Sie bemängelt die schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern, zudem seien die Anträge für Hilfen zu kompliziert.

Horst Gies, Abgeordneter der CDU-Fraktion sagte, es werde aufgebaut und renoviert - aber "anderen geht die Puste aus". "Ob Privat- oder Geschäftsleute - sie sind mit Kraft und Nerven am Ende." Sie fühlten sich von der Landesregierung, von Behörden im Stich gelassen. Es fehle unter anderem an einem klaren Fahrplan. 15 Milliarden Euro stünden für den Wiederaufbau bereit - doch ausgezahlt worden sei bisher nur ein Bruchteil, eine halbe Milliarde Euro. Staatliche Hilfen tröpfelten, Anträge seien zu kompliziert, zu wenige Anträge seien bearbeitet.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hatte einen 14-Punkte-Plan für den Wiederaufbau vorgelegt. Darin fordert die CDU-Fraktion die Landesregierung auf, konkrete Ansprechpartner bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) für alle Antragsteller von Soforthilfeprogrammen festzulegen, damit Fragen unkompliziert und direkt geklärt werden könnten

CDU, AfD und Freie Wähler kritisieren geplante Abschlagszahlung und zu langsamen Wiederaufbau

Der AfD-Fraktionschef Michael Frisch beklagte das langsame Tempo bei der Bewilligung der Anträge: "Wenn das in diesem Tempo weitergeht, wird der Wiederaufbau der Infrastruktur hochgerechnet 25 Jahre dauern." Für die Freien Wähler forderte Joachim Streit, auch in den anderen Flutgebieten der Eifel müsse es nach dem Vorbild des Ahrtals aufsuchende Hilfen geben.

Die Ankündigung Dreyers, die Bürger könnten beim Wiederaufbau ihrer Häuser künftig nicht nur 20 Prozent, sondern - in Härtefällen - bis zu 40 Prozent Abschlag erhalten, kritisierten die drei Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler als nicht ausreichend. Sie verwiesen auf Nordrhein-Westfalen (NRW), wo grundsätzlich 40 Prozent Abschläge bezahlt würden.

Ampelfraktionen reagieren auf Kritik der Opposition

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun, sagte zur Kritik der Abschläge, besser sei es in NRW auch nicht, es sei nur anders. Es komme auf die Garantie an, dass es auch die übrigen 80 Prozent gebe.

SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler warnte die Opposition vor einem "Schwarze-Peter-Spiel". Tatsächlich würden die Abschlagszahlungen außerordentlich unbürokratisch bewilligt. Antragsteller müssten lediglich ihre Identität und den Besitz von Wohneigentum in einer betroffenen Ortschaft nachweisen.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Philipp Fernis, forderte die Fraktionen im Landtag angesichts des Leids der Flutopfer auf, "das Verbindende zum Wohle des Ahrtals zu suchen". Es gehe ihm nicht darum, wem genau welche Verantwortung anzulasten sei, "sondern zu verhindern, dass noch einmal so viele Menschen bei einer Naturkatastrophe, die man nicht verhindern kann, ihr Leben lassen".

Gasnotstand und Krieg in der Ukraine Themen im Landtag

Zur Stärkung der Privathaushalte bei steigenden Energiepreisen richtet das Klimaschutz- und Energieministerium Rheinland-Pfalz einen Runden Tisch ein. Die Runde werde überlegen, wie die Verbraucherzentrale die Haushalte im Fall der höchsten Warnstufe des Notfallplans Gas unterstützen könne, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne). Bereits an diesem Freitag sollen die Staatssekretäre von Klimaschutz-, Wirtschafts- und Innenministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Gasversorgung sprechen. Thema sei vor allem die Energieeinsparung, wobei auch mit unangenehmen Maßnahmen zu rechnen sei, sagte Eder. Am 20. Juli solle dann auf Einladung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Spitzengespräch zur Gasversorgung folgen, an dem auch die Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), der DGB und die Liga der Wohlfahrtsverbände teilnehmen sollen.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) rief mit Blick auf eine mögliche weitere Verknappung der Gasversorgung die Menschen in Rheinland-Pfalz zu Sparsamkeit auf. "Wir sprechen über eine wirklich existenzielle Krisensituation für unsere heimische Wirtschaft", sagte Schmitt.

Auf einen vollständigen russischen Lieferstopp vorbereitet zu sein, "das ist das Gebot der Stunde", sagte der CDU-Abgeordnete Helmut Martin. Das Land sollte den Kommunen dabei zur Seite stehen. Aufgrund des hohen Erdgasbedarfs in der Chemieindustrie und im Maschinenbau sei Rheinland-Pfalz in besonderem Maße betroffen, sagte der FDP-Abgeordnete Marco Weber. Er sprach sich ebenso wie Andreas Hartenfels von den Grünen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien aus, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu überwinden.

CDU-Fraktion will Partnerschaft mit Region Ukraine

Die CDU-Fraktion strebt eine Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit einer Region in der Ukraine an. Sie fordert die Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP auf, in Abstimmung mit der ukrainischen Botschaft eine passende Partnerregion zu finden, "um so der Solidarität unter europäischen Nachbarn Ausdruck zu verleihen". Außerdem will die CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf einbringen, mit dem Ärzte ermächtigt werden sollen, sich mit Fachkollegen über mutmaßliche Fälle von Kindesmisshandlung und -missbrauch auszutauschen.

Die AfD will über die Kita-Politik der Landesregierung und den aus ihrer Sicht herrschenden Personalmangel in den Kitas diskutieren. Vor einem Jahr war ein neues Kita-Gesetz in Kraft getreten, das jedem Kind eine tägliche siebenstündige Betreuung und ein Mittagessen garantieren sollte.

SPD will über Reisechaos bei der Bahn und an Flughäfen reden

Die SPD-Fraktion will in einer Aktuellen Debatte im Landtag über das "aktuelle Reisechaos" im deutschen Bahn- und Flugverkehr sprechen. Beides setze zahlreiche Pendler und Urlauber in Rheinland-Pfalz unter Stress, sagte die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Auch mit dem Thema steigende Energiepreise will sich die SPD erneut befassen.

Demokratiebildung an Schulen und Kitas

Mit einem gemeinsamen Antrag wollen sich die drei Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP dafür einsetzen, die Demokratiebildung an den Schulen und Kitas zu verstärken. Zudem solle die Verwaltung weiter digitalisiert werden.