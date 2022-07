9-Euro-Ticket: Mehr Tagesausflügler im Norden von RLP

Seit Juni kann man das 9-Euro-Ticket auch in Rheinland-Pfalz in Bussen und Bahnen nutzen. Nach Angaben von Touristikern stärkt das den Tagestourismus im Norden des Landes.

Eine Wanderung über den Rheinsteig, ein Besuch auf der Loreley, der Reichburg in Cochem oder der Burg Eltz, ein Bummel durch Bad Ems oder Andernach: Praktisch alle Städte und Tourismusziele, die man gut Bussen oder Bahnen erreichen kann, verzeichnen nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH seit Anfang Juni ein deutliches Plus an Tagesgästen.

Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets erlebe der Tagestourismus in der Region einen deutlichen Aufschwung, sagt Geschäftsführer Stefan Zindler. Die Möglichkeit einer günstigen Anreise scheine die Bereitschaft, einen Ausflug zu machen, zu erhöhen. Dies gelte vor allem in den ohnehin beliebten Urlaubsregionen am Mittelrhein, der Mosel, der Nahe oder der Lahn.

Touristiker: Dank 9-Euro-Ticket sind einige Parkplätze an der Mosel leerer

Viele Gäste würden das 9-Euro-Ticket nutzen, um auch zwischen den Regionen ohne Auto hin und her zu reisen. An der Mosel beobachten die Touristiker nach eigenen Angaben dadurch in einigen Orten eine Entspannung der Parkplatzsituation.

Grundsätzlich würden zudem auch viele Aktivurlauber, die mit dem Rad oder mit dem Wanderrucksack kommen, verstärkt auf die Anreise per Schiene setzen. Viele Tourismus-Büros auch im Norden von Rheinland-Pfalz hätten bereits reagiert und Konzepte und Angebote speziell für Bahn-Reisende entwickelt. Zudem müssten die Fremdenverkehrsämter und Tourist-Infos deutlich mehr Anfrage über persönliche Ausflugsprogramme und Anreisemöglichkeiten als früher beantworten.

Kati Rüdiger und Anne Semsdorf sind aus Solingen mit dem 9-Euro-Ticket an die Mosel gekommen. Da sie das Ticket schon für den Nahverkehr in ihrer Heimat nutzen, wollten sie auch ihre Wochenendausflüge ohne Auto machen. An die Mosel sind sie zum Wandern gekommen. Auf der Hinfahrt waren die Züge bis Koblenz allerdings sehr voll und es gab Verspätungen, erzählen die beiden. SWR Joachim Keller Bild in Detailansicht öffnen Michael Nowack aus Alsdorf bei Aachen macht zur Zeit Urlaub an der Mosel. Er nutzte das 9-Euro-Ticket am Wochenende um von Bullay nach Cochem zu fahren. Dort wollte er die Mosel mit dem Rad erkunden. SWR Joachim Keller Bild in Detailansicht öffnen Matthias aus Trier hat am Wochenende seine Freundin Katharina in ihrem Heimatort Briedel an der Mosel besucht. Die beiden wohnen zusammen in Trier. Normalerweise fahren sie die Strecke mit dem Auto. Doch mit dem 9-Euro-Ticket lassen sie jetzt häufiger das Auto stehen. So könnten sie viel Geld sparen und auch noch etwas für die Umwelt tun, sagen sie. SWR Joachim Keller Bild in Detailansicht öffnen Peter Müller aus Zeltingen Rachtig ist seit über 15 Jahren nicht mehr mit der Bahn gefahren. "Das war immer unverhältnismäßig teuer und daher unattraktiv", sagt er. Jetzt hat er sich das 9-Euro-Ticket gekauft und fährt einfach "ins Blaue hinein" erzählt der Moselaner. Er werde jetzt mehr Tagesausflüge mit der Bahn in der Region machen. SWR Joachim Keller Bild in Detailansicht öffnen Günter Fuchs kommt aus Remscheid. Er wollte schon immer mal an die Mosel. Jetzt hat er die Gelegenheit genutzt und ist aus Nordrhein-Westfalen mit dem 9-Euro-Ticket hierher gekommen. SWR Joachim Keller Bild in Detailansicht öffnen

Nach Angaben von Fahrgastverbänden sorgt das 9-Euro-Tickets allerdings auch weiterhin für Ärger durch überfüllte Züge, vor allem an Wochenenden.