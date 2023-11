Am Wochenende starten im Norden von Rheinland-Pfalz die ersten Weihnachtsmärkte des Jahres. Wir geben Tipps für schöne Märkte in der Region zum Bummeln und Glühwein trinken.

Längere Weihnachtsmärkte im Raum Koblenz

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt verteilt sich vom 24. November bis 7. Januar auf mehreren Plätzen in der Altstadt: Neben 100 Markthäuschen können sich die Besucher unter anderem auf historische Postkutschenfahrten freuen. Und es gibt noch eine Besonderheit: Hinter den Dachgauben des barocken Rathauses versteckt sich ein riesiger Adventskalender, bei dem täglich ein Türchen geöffnet wird. Der Weihnachtsmarkt in Koblenz hat in der Regel von Montag bis Mittwoch von 10 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags bis samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr (Ausnahme: Totensonntag, 26. November). Die Festung Ehrenbreitstein lockt parallel mit dem "Christmas Garden".

Einen Weihnachtsmarkt mit Häuschen in Keks-Optik gibt's auf dem Knuspermarkt in Neuwied. Hier werden weihnachtliche Dekoartikel, ausgefallener Schmuck und wärmende Wollsachen angeboten, unter anderem von Vereinen, Kindergärten und sozialen Institutionen. Im Kinderknusperland können die Kleinen auf ihre Helden treffen: In mehreren Hütten sind Szenen von der Eiskönigin bis zu Harry Potter nachgebaut. Der Knuspermarkt in Neuwied findet vom 24. November bis 23. Dezember statt. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr; am 26. November (Totensonntag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Die "lebende Krippe" ist zur Tradition im Weihnachtsdorf Andernach geworden. SWR

Auch in Andernach kann man vom 24. November bis 24. Dezember täglich über den Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt bummeln. Das Andernacher Weihnachtsdorf ist vor allem bekannt für seine "Lebende Krippe". In dem detailreich verzierten, lebensgroßen Krippenstall auf dem Marktplatz finden an allen Adventswochenenden um jeweils 15 Uhr und 18 Uhr Aufführungen statt. Ehrenamtliche Laiendarsteller und -darstellerinnen präsentieren dort in aufwändiger Kostümierung die klassische Weihnachtsgeschichte.

Die Stadt Boppard lädt vom 8. bis 17. Dezember zum ersten Bopparder Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz ein. Die Buden haben von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag sogar von 12 bis 22 Uhr. Ergänzt wird das Angebot auf dem Markt durch ein weihnachtliches Rahmenprogramm.

Weihnachtsmärkte an mehreren Wochenenden

Oberhalb von Bad Hönningen findet auch in diesem Jahr wieder der "Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels" statt. Der Markt macht bereits am 24. November auf und ist immer freitags bis sonntags geöffnet (Ausnahme Totensonntag, 26. November). Die Stände sind im Innen- und Außenbereich des Schlosses verteilt. Besucher können Kunsthandwerker bei der Arbeit beobachten und zum Beispiel das Drechseln oder Schmieden erleben. Der Besuch des Weihnachtsmarkts auf Schloss Arenfels kostet Eintritt.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels hat ein ganz besonderes Ambiente. Benedikt Feltens Events

In Mayen gibt es an allen Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag den "Mayener Weihnachtszauber" zu erleben. Nach Angaben der Veranstalter erscheint der Markt "in neuem Glanz" und mit einem überarbeiteten Rahmenprogramm. Unter anderem ist am 9. Dezember ein Kinder-Spezial geplant und am 21. Dezember finden ab 16 Uhr die "Glüh-Vibes" mit Dj statt.

Weihnachtsmarkt nach der Flutkatastrophe im Ahrtal

In Ahrweiler öffnet nach zwei Jahren Zwangspause am 1. Dezember wieder der Weihnachtsmarkt. Die Stände sind zwischen den vier historischen Stadttoren Ahrweilers untergebracht. Eine Besonderheit ist der regionale Glühwein, der aus einem heißen Holzfass ausgeschenkt wird. Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt ist immer freitags bis sonntags geöffnet und läuft bis zum 17. Dezember. Am dritten Adventssamstag ist der sogenannter "Mitternachtsweihnachtsmarkt", die Verkaufsstände haben bis 23 Uhr geöffnet.

In Linz am Rhein findet ab dem 1. Dezember der "Linzer Weihnachtszauber" statt. Handgefertigte Holzverkleidungen verwandeln dabei die Geschäfte in kleine Weihnachtsmarktstände. Auf dem Marktplatz laden Loungebereiche in modernen Pagodenzelten zum Verweilen ein. Ein Kinderprogramm, vielfältige Gastronomieangebote sowie wechselnde Live-Musik an den Wochenenden runden das Angebot des Weihnachtsdorfs in Linz ab. Großen Wert legen die Veranstalter nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit und Regionalität.

Auf dem Gelände des Little Britain Inn in Vettelschoß findet wieder ein Weihnachtsmarkt mit britischen Spezialitäten statt. Gary Blackburn

Ein etwas außergewöhnlicher Weihnachtsmarkt findet in Vettelschoß statt. Am letzten Novemberwochenende und den ersten drei Dezemberwochenenden öffnet wieder der "Christmas Market at The Little Britain Inn" seine Pforten. Die Besucher erwartet jeweils freitags bis sonntags zahlreiche britische Spezialitäten wie Fish&Chips, Pasties, Bacon Sandwiches, Scones sowie Gin und mehr als 30 Sorten englischer Biere wie auch Guiness vom Fass.

Weihnachtsmarkt auf der Rentierfarm

Am ersten und zweiten Adventssonntag gibt es in Kaltenholzhausen (Rhein-Lahn-Kreis) noch einen besonderen Weihnachtsmarkt für Tierliebhaber. Dann lädt nämlich die Rentierfarm Löber zum "Weihnachtlichen Rentierzauber" auf ihren Hof ein. Jeweils von 15 bis 20 Uhr können Besucher den Tieren ganz nah kommen. Dazu gibt es verschiedene Stände, Live-Musik und eine Lichtinszenierung.

In Fachbach an der Lahn gibt es an zwei Wochenenden im Dezember einen Weihnachtsmarkt am Campingplatz. Das "WinterWunderWeihnachtslahnd" hat jeweils vom 1. bis 3. Dezember und vom 8. bis 10. Dezember geöffnet. Die Veranstalter werben unter anderem mit dem "größten Lego-Bus der Welt."

Kurze Weihnachtsmärkte in der Region Koblenz

In Pohl findet nach längerer Corona-Pause wieder ein Adventsmarkt am Limeskastell statt. Am 24. und 25. November können Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt und weihnachtlichem Ambiente durch die römische Befestigung schlendern. Ebenfalls am letzten Novemberwochenende gibt es den Lehner Adventszauber. Dabei wird die Neugasse in Niederlahnstein wieder zu einem festlichen Weihnachtsmarkt.

Vom 30. November bis 3. Dezember lädt die Stadt Bad Marienberg im Westerwald wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Rund um den Marktplatz und in der Kurzone reihen sich am ersten Adventswochenende Holzhütten und weihnachtliche Verkaufsstände auf und zahlreiche Händler bieten ihre Waren an. An allen Tagen gibt es Bühnenprogramm - unter anderem auch eine Feuershow am Freitag und am Samstag.

Der Weihnachtsmarkt in Bad Marienberg lockt jedes Jahr viele Menschen aus dem Westerwald an. Werbegemeinschaft Bad Marienberg / Röder-Moldenhauer

Im Neuwieder Stadtteil Engers findet am ersten Adventswochenende wieder der Nussknackermarkt vor der Kulisse des kurfürstlichen Schlosses Engers statt. Die Stände verteilen sich in der Schlossstraße, dem Schlosshof und auch wieder im Schloss selbst. Unter den Ausstellern sind viele Kunsthandwerker. Geöffnet ist der Nussknackermarkt in Engers am 2. und 3. Dezember 2023.

Die Stadt Bad Hönningen lädt vom 1. bis 3. Dezember zum Adventszauber ein. Nach mehrjähriger Pause können sich die Besucher wieder auf einen nostalgischen Weihnachtsmarkt freuen. Jede Menge Weihnachtsbäume und Stroh in den Gassen zwischen den mehr als 50 Buden sorgen für ein besonderes Flair. Angekündigt ist unter anderem auch ein Musikprogramm und Kinderaktivitäten wie Ponyreiten.

Weitere Märkte am ersten Adventwochenende sind der Weihnachtsmarkt in Vallendar (2. und 3. Dezember), der Mayener Adventmarkt in der Genovevaburg (1. bis 3. Dezember), der Weihnachtsmarkt im beschaulichen Mörz (2. und 3. Dezember), der märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach (2. Dezember) und der Weihnachtsmarkt in Simmern (2. und 3. Dezember). Außerdem findet vom 1. bis 3. Dezember auch wieder der Lichterglanz in Winningen statt.

Viele Weihnachtsmärkte an einzelnen Wochenenden

Auf dem Sinziger Adventsmarkt erwartet Besucher am 8., 9. und 10. Dezember ein Mittelaltermarkt mit einer Vielzahl an Verkaufs- und Verzehrständen. Das weihnachtlich geschmückte Hüttendorf rund um die Pfarrkirche St. Peter sowie tausend funkelnde Lichter sorgen in der Sinziger Innenstadt für eine festliche Atmosphäre und laden zum Verweilen ein.

Weitere Weihnachtsmärkte am zweiten Advent finden unter anderem in Bendorf (8. bis 10. Dezember), Höhr-Grenzhausen (Samstag, 9. Dezember) und Bad Breisig (9. und 10. Dezember) statt.

In den historischen Hallen der Sayner Hütte findet auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt statt. SWR

Einen Weihnachtsmarkt mit industriellem Flair gibt es vom 15. bis 17. Dezember wieder in der Sayner Hütte. Hierbei können Besucher nicht nur die historische Eisenhütte bestaunen, sondern sich auch mit Weihnachtsgeschenken von Designern, Künstlern und Kunsthandwerkern eindecken. Auf dem Hüttenplatz gibt es Glühwein, Gegrilltes und Gospel. Die Öffnungszeiten beim "Weihnachtlichen Hüttenzauber" sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Weitere Weihnachtsmärkte am dritten Adventswochenende finden etwa in Bad Ems (15. bis 17. Dezember) oder in Hachenburg (14. bis 17. Dezember) statt.

Besondere Aktionen zur Weihnachtszeit

Schon seit dem 16. November wird die Festung Ehrenbreitstein wieder von tausenden Lichtern erhellt. Der sogenannte Christmas Garden geht noch bis zum 7. Januar. Besucher erwartet ein illuminierter Rundweg durch die Festung mit vielen Lichtinstallationen. Der Eintritt zum Christmas Garden ist kostenpflichtig.

Die Veranstaltung "Christmas Garden" gastierte 2022 bereits zum zweiten Mal auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. SWR

Im Kreis Neuwied und dem Kreis Mayen Koblenz laden verschiedene Höfe zur Reihe "Advent auf den Höfen" ein. An den fünf Wochenenden vor Weihnachten werden dafür mehrere Genussmanufakturen und Landwirten die Türen öffnen. Alle Termine und weitere Infos gibt es auf der Seite der Regionalinitiative Naturgenuss Partner (Kreis Neuwied) und der Seite "leckerMYK" (Kreis Mayen-Koblenz).

Weihnachtsdorf Waldbreitbach bietet Krippenweg

Vom 2. Dezember bis 28. Januar lockt das Weihnachtsdorf Waldbreitbach wieder mit einer Vielzahl von Freiluft-Attraktionen. Zur feierlichen Eröffnung findet am Freitag, 1. Dezember ein Fackelzug durch den Ort statt, bei dem alle Attraktionen des Weihnachtsdorfs erstmals für diese Saison erleuchtet werden. Gäste können sich unter anderem auf ein neues Adventskalenderhaus, auf eine schwimmende Krippe auf der Wied sowie den "Stern von Bethlehem" freuen - ein mit 3.500 Glühbirnen und mehr als 30 Krippen bestückter Wanderweg. Am zweiten und dritten Adventwochenende findet außerdem der Christkindchenmarkt mit regionalen Ausstellern statt.

Eine Attraktion des Weihnachtsdorfs Waldbreitbach ist die schwimmende Krippe in der Wied. Pressestelle Touristik-Verband Wiedtal / Andreas Pacek

Das Römerbergwerk Meurin bietet im Winter Fackelführungen an. So erscheint das Bergwerk in besonderem Licht. Termine sind am 8., 16. und 22. Dezember. Der Eintritt kostet knapp 10 Euro pro Person.

Weihnachtsgeschichte auf der Reichsburg Cochem erleben

Auf Weihnachten einstimmen kann man sich aber auch bei der Burgweihnacht in Cochem. Am 9. und 10. Dezember erwecken historisch gekleidete Schauspieler und echte Tiere die traditionelle Weihachtsgeschichte in den Höfen der Burg zum Leben. Dabei erstrahlt hinter den dicken Burgmauern der symbolische Stern von Bethlehem. Zum Abschluss der kostenpflichtigen Führung können Burggäste noch auf einem kleinen Weihnachtsmarkt verweilen.

Rund um die Geierlay-Brücke im Hunsrück gibt es im Dezember mehrere Aktionen. Am 2. Dezember etwa wird eine Glühweinwanderung rund um die Brücke angeboten. Vom 15. bis 17. Dezember finden dann wieder die "Geierlights" statt. Die Brücke wird an diesem Wochenende jeweils von 16 bis 22 Uhr weihnachtlich beleuchtet. Auf beiden Seiten der Brücke gibt es verschiedene Essens- und Getränkestände. Besucher sollten für den Weg zur Brücke eine Taschenlampe mitbringen und an festes Schuhwerk denken.