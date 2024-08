Das geht am Wochenende: Feste und Feiern in der Region Koblenz

Das Wochenende verspricht trocken zu bleiben - also genau richtig für ein paar Veranstaltungen im Freien. Wir haben einige Tipps für euch, wo in der Region Koblenz was los ist.

Bartholomäusmarkt in Bad Ems ohne Blumenkorso

In Bad Ems wird am Freitagnachmittag um 15 Uhr der Bartholomäusmarkt eröffnet - bis einschließlich Montag gibt es in der Innenstadt Programm mit Live-Musik, Fahrgeschäften und Verkaufsständen - dieses Jahr aber ohne den traditionellen Blumenkorso am Sonntag. Der Verein musste den Festumzug wegen strengerer Sicherheitsauflagen des TÜVs absagen. Er ist aber optimistisch, dass der Blumenkorso in Bad Ems nochmal ins Rollen kommt - ob schon im kommenden Jahr, steht noch nicht fest.

Zwei Tage Stöffelfest im Stöffelpark

Alle zwei Jahre lädt der Stöffelpark im Westerwald zum großen Stöffelfest ein. Am Samstag und am Sonntag gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Technik-Fans kommen bei der Oldtimershow auf ihre Kosten. Die Besucher können außerdem mit zwei alten Eisenbahnloks mitfahren. Auch für Natur- und Tierliebhaber wird einiges geboten: eine Exkursion zu seltenen Krötenarten etwa oder Vorführungen von Rückepferden und der Westerwälder Rettungshundestaffel. Außerdem gibt es Live-Musik und ein Programm speziell für Kinder. Erwachsende zahlen für beide Tage sieben Euro Eintritt, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen vier Euro.

Beim Stöffelfest im Stöffelpark gibt es unter anderem eine Oldtimershow. Die Besucher können außerdem mit zwei alten Eisenbahnloks mitfahren. Pressestelle Stöffelpark / Sabine Dörner

Latscho-Festival am Deutschen Eck

In Koblenz beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr am Deutschen Eck das "Latscho-Festival". Dabei handelt es sich um ein Musikfestival mit regionalen und lokalen Punkbands. Insgesamt 12 Bands sollen am Freitag und Samstag auf der Bühne auf der Wiese hinter dem Kaiser-Denkmal auftreten. Der Eintritt ist kostenlos.

Fledermäuse beobachten bei der BatNight im Grubenfeld

Wer gerne Fledermäuse beobachtet, kann das am Samstag (24.8) ausgiebig bei der BatNight im Mayener Grubenfeld. Sie wird vom Naturschutzbund NABU organisiert. Bereits ab 16 Uhr gibt es die ersten Führungen und Vorträge sowie ein Rahmenprogramm für Erwachsene und Kinder. Höhepunkt der BatNight ist ab 20 Uhr die Wanderung zu einem Bierkeller, vor dem die Fledermäuse dann laut NABU sehr gut beim Schwärmen beobachtet werden können.

Der "Längste Tisch" in Montabaur geht in die zweite Runde

Vor dem Rathaus in Montabaur wird am Samstag zum zweiten Mal der "Längste Tisch der Stadt" aufgebaut. Hinter der Aktion steckt die Idee, dass dort unterschiedliche Menschen zusammenkommen, um miteinander zu essen und ins Gespräch zu kommen. Tische, Bänke, Essen und Getränke stellen die Stadt und verschiedene Organisationen bereit. Während der ganzen Veranstaltung gibt es Live-Musik und noch ein paar Überraschungen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind gerne gesehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, los geht’s um 11 Uhr.

Die Band Malaka Hostel tritt am Freitag beim "Creole Sommer" in Neuwied auf. Pressestelle Stadt Neuwied / Mischa Kuehmstedt

Creole Sommer und internationales Musikpicknick in Neuwied:

Die Verschmelzung unterschiedlicher Genres feiert der "Creole Sommer", ein beschauliches Musikfestival in Neuwied. Das Festival in den Goethe-Anlagen beginnt am Freitagabend und geht bis Sonntag. Angekündigt sind die Bands Malaka Hostel, Äl Jawala und Caracou. Am Samstag lockt bereits von 11 bis 14 Uhr das Musik-Picknick der Sozialen Stadt in die Goethe-Anlagen am Pegelturm. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenfrei.

Profi-Mountainbiker in Boppard

In Boppard läuft bereits seit Mittwoch ein großes Mountainbike-Event, an dem laut Veranstalter 25 Profi-Mountainbiker aus ganz Europa teilnehmen. Dazu gehört auch der Bopparder Lukas Schäfer, der das Event zu sich nach Hause geholt hat. Für Samstag ist ein sogenanntes "Backyard Battle" im Bikepark angekündigt, an dem Profis sowie Amateure teilnehmen können. Moderatoren erklären dabei die waghalsigen Tricks und es gibt ein kleines Rahmenprogramm. Das Gelände ist von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Die eigentliche Veranstaltung beginnt um 12 Uhr.

Weinfest im Walporzheim

Am Wochenende feiern im Ahrtal die Walporzheimer ihr traditionelles Weinfest mit viel Live-Musik rund um den gemütlichen Dorfplatz mit seinen romantischen Fachwerkhäusern. Höhepunkte sind die Proklamation der neuen Weinkönigin am Freitag und der Winzerfestumzug am Sonntag.

Neues Moselbad in Koblenz wird eröffnet

Wenn das Wetter doch nicht so mitspielen sollte wie gedacht oder die Neugier auf das Moselbad in Koblenz besonders groß ist: am Samstag wird das neue Hallenbad offiziell eröffnet. Am Samstagnachmittag kann man im Rahmen der Feierlichkeiten schon mal einen Blick ins Bad werfen, der eigentliche Badbetrieb startet dann am Sonntagmorgen um 10 Uhr.