Der "längste Tisch von Montabaur" bringt Menschen zusammen

Zusammen mit Freunden am Tisch sitzen, essen und reden - in der Pandemie war all das lange nicht möglich. Viele Menschen wurden dadurch ziemlich einsam. Und auch heute, obwohl es keine Einschränkungen mehr gibt, braucht es manchmal ein bisschen Anschub, damit Menschen in Kontakt kommen, fanden drei junge Leute aus Montabaur und hatten die Idee zum "längsten Tisch der Stadt".