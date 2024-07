In unserer Sommerserie geben wir Tipps für Ausflüge in der Region Koblenz. Heute schauen wir, wo mit den Füßen im Sand ganz ohne großes Verreisen Urlaubsgefühle aufkommen können.

Strand gibt's nur am Meer? Von wegen! Im Mai hat im Yachthafen Marina in Neuwied der "Neuma Beach" eröffnet. Umschlossen wird er von einer weißen Bretterwand. Wenn man durch das Tor tritt, ist es wie ein Schritt in eine andere Welt. Wege aus Holzbohlen schlängeln sich durch feinen Sand. Bäume spenden Schatten und überall laden zahlreiche Liegestühle und Palettenmöbel zum Hinsetzen ein.

Am Neuma Beach kommen Urlaubsgefühle auf

Musik klingt aus Lautsprechern und auf zwei großen LED-Leinwänden sind wechselnde Aufnahmen von tropischen Stränden zu sehen. Die Farbe des Rheins, der im Hintergrund vorbeifließt, kann zwar nicht ganz mit dem türkisfarbenen Meer auf den Leinwänden mithalten - und doch kommt Urlaubsstimmung auf dem großen Areal auf.

Zuletzt wurden auf den Leinwänden alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft gezeigt. Sie sollen auch weiterhin genutzt werden - für andere Sportübertragungen, aber auch für Film-Vorführungen. Im August soll es dann auch die Möglichkeit geben, auf einem neu gebauten Feld Beach-Volleyball zu spielen.

Schwimmen oder Wassersport sind hingegen nicht möglich - der Rhein ist nur zum Anschauen da. Neben verschiedensten Getränken gibt es auch Kleinigkeiten zum Essen in der Beach-Bar und die Möglichkeit, Shisha zu rauchen. Kleine Kinder hingegen können sich im Sand austoben - in einer abgetrennten Ecke warten Bagger zum Spielen, aber auch sonst ist genug Platz zum Burgenbau.

Der Klassiker: Statt-Strand in Koblenz

Doch der Neuma Beach ist nicht der einzige Strand im Großraum Koblenz, der sich für einen Sommer-Ausflug anbietet. Da wäre zum Beispiel auch noch der beliebte Koblenzer Statt-Strand in Koblenz-Metternich. Hier gibt es sogar Zugang zur Mosel. Hier kann man sich beim Schwimmen Abkühlung verschaffen oder auch ein Stand-Up-Paddle-Board (SUP) ausleihen.

Ein besonderes Event gibt es am 17. August am Statt-Strand in Koblenz. An diesem Abend wird der Sand bei einer Silent Disco zur Tanzfläche. Die Besucher können sich Kopfhörer ausleihen und dann zwischen drei verschiedenen Musikkanälen wählen, die von Djs bespielt werden. Organisiert wird die Silent Disco am Statt-Strand vom Circus Maximus.

Der Beachclub in Fachbach liegt direkt an der Lahn und läd zum Verweilen ein. Camping Beachclub Fachbach / T. Frey

Schlemmen und Sonnenbaden: Beach-Club in Fachbach

Auch in Fachbach an der Lahn ist es möglich, die Füße in den Sand zu stecken und die Seele baumeln zu lassen. Der Beachclub am Campingplatz Fachbach hat einen Restaurantbetrieb mit großer Holzterasse und vielen Speisen und Getränken. Neben einer SUP-Ausleihstation direkt am Platz gibt es in und um Fachbach herum eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten.

Paradies für Kinder: Strandbad in Freilingen

Familien mit Kindern kommen am Strandbad in Freilingen im Westerwald auf ihre Kosten. Das Naturstrandbad liegt am 13 Hektar großen Postweiher - einem der größten Seen der Westerwälder Seenplatte. Vor Ort können Besucher Tretboote oder Ruderboote ausleihen, außerdem gibt es eine Rutsche, eine Plattform auf dem Wasser und Spielmöglichkeiten an Land.

Am Strandbad in Freilingen gibt es für Kinder jede Menge Spielmöglichkeiten wie diese Rutsche, über die man direkt in den Postweiher rutschen kann. SWR

Nur kurz da: Sandstrand in der Linzer Altstadt

Einen ganz besonderen Strand gibt es noch bis zum 4. August auf dem historischen Marktplatz der Linzer Altstadt. Der sogenannte "Strünzer Strand" wurde extra für den Sommer aufgeschüttet und bietet Urlaubsfeeling mitten in der Stadt. Neben zahlreichen Liegestühlen, Sonnenschirmen und Palmen wird auch Sandspielzeug für die kleinen Gäste angeboten.

Bis Anfang August gibt es in Linz noch die Möglichkeit, auf dem Marktplatz Strandfeeling zu erleben. Pressestelle Stadt Linz

Bewirtet wird der Sandstrand durch die am Marktplatz ansässigen Gastronomen. Die Speisekarten liegen am Strand aus und man kann per WhatsApp bestellen. Nach Angaben der Stadt Linz wird die Fläche auch immer wieder zum Schauplatz für Aktionen und Veranstaltungen. Am 27. Juli und 2. August ist zum Beispiel Live-Musik angekündigt.

Bei Niedrigwasser: Strände am Rhein

Schöne Strände gibt es aber auch abseits von Lokalitäten. Allerdings sind die abhängig vom Wasserstand. Bei Niedrigwasser bilden sich nämlich entlang des Rheins viele kleine Strände, an denen man in aller Ruhe die Seele baumeln lassen kann. Beispielsweise in Andernach an der Rheinpromenade auf Höhe des Hotels Einstein.

Wer es abgeschiedener mag, der ist im Naturschutzgebiet "Enges Türchen" in Osterspai gut aufgehoben. Ein Geheimtipp sind auch die Strände an der Südspitze der Insel Niederwerth. Hier gibt es viel Grün und Schatten spendende Bäume. Dafür muss man allerdings einen kleinen Fußweg in Kauf nehmen, da es keine direkten Parkmöglichkeiten für den Strandbesuch gibt.

Wichtig: so schön die Rhein-Strände auch sein mögen - auf Schwimmen sollte man besser verzichten. Selbst wenn es nicht explizit verboten ist, die DLRG warnt regelmäßig vor dem Baden im Rhein. Unter anderem wegen gefährlichen Strömungen und Strudeln, die von außen nicht erkennbar sind. Demnach sterben jedes Jahr Menschen, weil sie im Rhein ertrinken.

Beachvolleyballfeld in Lahnstein bei Maximilians Brauwiesen. SWR

Für Sportliche: Beachvolleyballfelder in der Region Koblenz

Wer nicht nur entspannen, sondern sich im Sand bewegen will, für den gibt es im Großraum Koblenz einige Möglichkeiten, Beachvolleyball, Strand-Tennis, Beachsoccer oder auch Spike-Ball zu spielen. Mehrere Beachvolleyballfelder gibt es etwa bei Maximilians Brauwiesen in Lahnstein, der Freizeitanlage der Stadt Ransbach-Baumbach oder in Dernbach. Einzelne Felder findet man auch in Koblenz, Andernach und Neuwied. Vor dem Spielen sollte man sich jedoch unbedingt über Kapazitäten und Kosten informieren.