In unserer Sommerserie geben wir Tipps für Ausflüge in der Region Koblenz. Heute schauen wir, wo man sich in den Ferien mit Wassersport die Zeit vertreiben und sich abkühlen kann.

Direkt an der gemächlich dahinfließenden Lahn liegt der Campingplatz in Fachbach mitsamt dem Beachclub. Wer nicht nur am Strand faulenzen, sondern aufs Wasser will, der ist bei ALAHNA SUP richtig. Inhaber Markus Casper bietet neben normalem Stand-up-Paddling (SUP) auch Boards für fünf oder zehn Leute an.

Eine Besonderheit ist auch das SUP-Wasserpolo. Dabei wird die Lahn zu einem Spielfeld mit ein bis zwei Toren und zwei Teams, die versuchen, möglichst viele Punkte zu erzielen. Dafür bekommen die Spieler Spezialpaddel mit einem Loch drin, das ihnen ermöglicht, den Ball aufzunehmen und zu schleudern. Dank extra-breiter und stabiler SUP haben auch Anfänger eine Chance, sicher auf den Boards zu stehen und Spaß am Spiel zu haben.

Grillen auf der Lahn mit dem BBQ-Donut

Markus Casper vermietet aber nicht nur SUP, sondern auch Badeplattformen, Tretboote und den sogenannten "BBQ-Donut" - ein rundes Wassergefährt mit Außenmotor und Grill in der Mitte. Bis zu zehn Menschen finden darin Platz und können zwischen Fachbach und Nievern hin- und hergleiten. Dazu gibt es das passende Grillpaket. Den BBQ-Donut kann man aber beispielsweise auch beim SUP und Kanuverleih in Winningen mieten.

In Fachbach kann man sich auch diesen "BBQ-Donut" ausleihen, mit dem bis zu zehn Personen auf der Lahn schwimmen und grillen können. SWR

Mit dem Kanu über Lahn, Mosel und Rhein

Etwas weiter die Lahn runter findet man den Kanuverleih GM-Sports. Hier kann man Kanadier oder Kajaks ausleihen und auch Touren auf der Lahn buchen. Auch auf der Mosel kann man Kanu fahren - einen Verleih gibt es beispielsweise in Winningen. In Koblenz bietet der Post-SV Koblenz Kajak-Schnupperkurse auf dem Rhein an.

Abkühlung in Freibädern und Badeseen

Wer sich so richtig abkühlen will, der findet im Großraum Koblenz eine Vielzahl an Freibädern oder Badeseen. Neu eröffnet hat beispielsweise das Freibad in Gemünden im Hunsrück. Wer kein Chlor mag, der kann auch im Naturschwimmbad seine Bahnen ziehen. Etwa in Niederhonnefeld, in Höhr-Grenzhausen oder in Simmern.

Fans von Badeseen kommen zum Beispiel im Hunsrück am Waldsee in Argenthal auf ihre Kosten. Hier bieten viele Bäume des Soonwaldes Schatten. An dem Natursee gibt es aber keine Badeaufsicht. Auch im Riedener und im Krufter Waldsee kann in den Sommermonaten gebadet werden. Wer im beliebtesten See von Rheinland-Pfalz, dem Laacher See, schwimmen möchte, darf das nur an der offiziellen Badestelle des Campingplatzes.

Im Rhein-Lahn Kreis kann im 4,5 Hektar großen Herthasee bei Holzappel gebadet werden und im Westerwald bei Freilingen im Naturstrandbad des Postweihers oder im Waldschwimmbad Thalhausermühle in Hamm. In der Eifel ist am Gemündener, Schalkenmehrener, Meerfelder Maar und dem Pulvermaar das Schwimmen in den Naturfreibädern möglich. Der Baggersee Diez ist wegen hoher Blaugenkonzentration geschlossen (Stand 24.7).

Fahrradfahren auf der Lahn dank Waterbike

Fahrradfahren kann man nicht nur entlang von Flüssen, sondern sogar auf ihnen. Zumindest mit dem richtigen Equipment. Das gibt es zum Beispiel beim Bootsverleih Buch, der Standorte in Balduinstein, Diez und Laurenburg hat. Mit den sogenannten "Waterbikes" kann man sitzend und strampelnd über die Lahn gleiten.

In Balduinstein kann man sich ein sogenanntes Water-Bike ausleihen und über die Lahn radeln. Bootsverleih Buch Balduinstein

Wasserski-Kurs auf der Mosel

Auf Skiern über die Mosel brettern, das ist gar nicht so einfach - macht aber riesigen Spaß, wenn man den Dreh erst mal raus hat. Lernen kann man diesen Wassersport etwa beim Wasserski-Club Koblenz. Von April bis September werden jedes Wochenende und an Feiertagen nach Absprache Anfängerkurse angeboten. Die nächsten festen Anlagen gibt es in Riol (WakePark Triolago) und in NRW am Bleibtreusee in Brühl.