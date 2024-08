Ausflugstipps: Ein Tag im Wald in der Region Koblenz

In unserer Sommerserie geben wir Tipps für Ausflüge in der Region Koblenz. Hier gibt es schöne Unternehmungen in den Wäldern im Norden von Rheinland-Pfalz.

Trimm Dich ist nie aus der Mode gekommen und egal ob Sportanfänger oder Fitnessfreak - den Trimm Dich-Pfad in Bad Marienberg schafft jeder, egal wie sportlich oder welches Alter. Der Rundweg ist drei Kilometer lang und hat 20 verschiedene Übungsstationen. Trainiert werden Ausdauer, Kraft und Koordination.

Der Pfad beginnt und endet am Kletterwald Bad Marienberg und führt zum Teil auch durch den Wildpark. Es geht vorbei an Blühwiesen und kleineren Waldlichtungen, über Wege mit Kies und Holzschnitzeln. Blaue Schilder geben die richtige Richtung an. An den einzelnen Stationen zeigen Infotafeln, wie die Übungen durchzuführen sind. Es gibt Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch Stationen mit Klimmzugstangen oder Holzbalken.

Noch mehr Action: Kletterwald und Wildpark in Bad Marienberg

Wer sich sportlich noch mehr herausfordern will, kann auch den Kletterwald Bad Marienberg besuchen. Dort gibt es ein Kinderland mit einfachen Kletterelementen für drei- bis sechsjährige und Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen für Kinder ab sechs Jahren.

Für drei Stunden Klettern zahlen Erwachsene 20,50 Euro, Kinder ab sechs Jahre 15,50 Euro. Das Kinderland kostet 8,50 Euro. Für Familien ab drei Personen gibt es einen Rabatt.

Für Erholung sorgt dann ein Besuch im Wildpark. Dort können Wildschweine, Rehe, Alpakas oder Esel beobachtet werden, außerdem gibt es einen Streichelzoo mit Ziegen und Hasen. Der Eintritt ist kostenlos, wer möchte, kann spenden. Auf dem Gelände gibt es außerdem mehrere Restaurants oder Imbissbuden.

Kunst und Musik mitten im Wald: b05 Kulturzentrum bei Montabaur

Wer sich für Kunst und Kultur interessiert, kann im Westerwald auch das b05 Kulturzentrum besuchen. Das fast zwölf Hektar große Gelände war mal ein NATO-Munitionslager und liegt mitten in einem Waldareal bei Montabaur. In den ehemaligen Bunkern gibt es regelmäßig verschiedene Kunstausstellungen, Lesungen und Workshops.

Bis zum 18. August läuft beispielsweise die Ausstellung "Traum vom Süden". Dort zeigen Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins Montabaur ihre Werke, die ihre ganz eigene Sicht auf die Sehnsucht nach dem Süden, nach Sonne, Wärme, Meer und Urlaub, darstellt. In weiteren Bunker zeigen die beiden Montabaurer Künstler Christoph Thewalt und Bärbel Wollenschläger ihre Werke.

Im b05-Café wird es außerdem immer freitags und sonntags musikalisch. Die Konzerte am Freitagabend kosten den Angaben zufolge meist um die zehn Euro, am Sonntag sind sie kostenlos. Das Café, das auch einen Außenbereich hat, ist freitags ab 17 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 10 Uhr geöffnet.

Den Wald entdecken und verstehen: Workshops in der Region Koblenz

Die Landesforsten Rheinland-Pfalz bieten immer wieder verschiedene Führungen und Workshops rund um das Thema Wald an. Wer sich zum Beispiel für Frösche, Kröten und Molche interessiert, kann am 15. August in Neuhäusel beim Amphibienschutz im Moosbachtal helfen. Dort machen die Teilnehmer einen Spaziergang zum neu angelegten Amphibiengewässer und erfahren, wie man die Tiere schützen kann. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Auch im Koblenzer Stadtwald gibt es verschiedene Angebote vor allem für Kinder: Am 22. August können sich Kinder zu Geheimagenten ausbilden lassen - und zwar für den Klimaschutz. Sie lernen wie man Wetterdaten erfasst oder auch was Klimagerechtigkeit bedeutet. Anschließend bekommen sie ihre "Lizenz zum Klima-Retten". Beide Veranstaltungen kosten jeweils fünf Euro, Interessierte müssen sich anmelden.