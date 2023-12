Ewiges Eis im Westerwald ist Naturwunder 2023

Es ist ein Naturwunder, das sich in der Erde abspielt. Selbst im heißen Sommer bleibt es hier kalt. Nun wurde das Ewige Eis im Westerwald offiziell zum Naturwunder 2023 gekürt.

Acht Wochen lang konnten die Menschen im Herbst abstimmen, welches Naturphänomen in Deutschland das Naturwunder 2023 sein soll. Diese Abstimmung haben die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband ins Leben gerufen. Sie wollen damit das Bewusstsein für die Umwelt und den Schutz der Natur stärken.

Die Naturwunder-Auszeichnung für das Ewige Eis hat der Landrat des Westerwaldkreises, Achim Schwickert (CDU), am Donnerstag stellververtretend für den Westerwald-Verein entgegengenommen.

Auf dem Wanderweg zum Ewigen Eis wird auf einer Tafel erklärt, wie das Naturphänomen entsteht. Rainer Lemmer

Ewiges Eis von Dornburg ist physikalisch zu erklären

Das Ewige Eis von Dornburg im hessischen Teil des Westerwalds wurde 1839 in einer Basaltkuppe entdeckt und dann wissenschaftlich untersucht, so die Heinz Sielmann Stiftung. Das seltene Permafrost-Phänomen tritt an der Stelle auf, weil Luft durch das lockere Basaltgestein in dem Hang strömt.

Durch den sogenannten Kamineffekt verdunstet die Luft und kühlt dabei stark ab. So bildet sich in den tieferen Schichten ganzjährig festes Eis. Die Erde ist bis zu einer Tiefe von acht Metern gefroren, die Steine sind mit einer Eisrinde überzogen. An vielen Felsbrocken hängen Eiszapfen.

Im 19. Jahrhundert nutzte eine benachbarte Brauerei diesen Effekt, um in dem natürlichen Kühlkeller ihr Bier kalt zu lagern. Heute ist das Ewige Eis eine Attraktion, an der mehrere Wanderwege vorbeiführen - zum Beispiel der Blasiussteig.